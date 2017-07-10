کشف ۲۶۳ کیلوگرم تریاک از خودروی سمند در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مهدی خدابخشی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: پس از فعالیت اطلاعاتی از سوی ماموران عملیات ویژه فرماندهی انتظامی مشهد ،مشخص گردید یکی از ساکنان شهر قوچان قرار است توسط یک دستگاه خودروی سواری سمند، محموله سنگین مواد مخدر را به مشهد وارد نماید.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی خودروی مورد نظر در قالب۳ اکیپ وارد عمل شده و خودروی مورد نظر را در یکی از خیابان های مشهد متوقف کردند.

خدابخشی تصریح کرد: ماموران عملیات ویژه فرماندهی انتظامی مشهد در بازرسی از این خودرو ۲۶۳کیلوگرم تریاک را که در چند گالن ۲۰ لیتری جاسازی شده بود کشف و راننده ۴۰ ساله آن را دستگیر کردند.