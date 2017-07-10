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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۰:۳۶

تنیس ویمبلدون؛

حذف ناباورانه نادال از ویمبلدون/ماتادور در دام چپ دست لوکزامبورگی

حذف ناباورانه نادال از ویمبلدون/ماتادور در دام چپ دست لوکزامبورگی

رافائل نادال تنیسور مشهور اسپانیایی در جدالی نفسگیر برابر مولر از لوکزامبورگ شکست خورد و از گردونه گرند اسلم ویمبلدون کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای مرحله یک هشتم نهایی گرند اسلم ویمبلدون با خلق شگفتی بزرگ مسابقات همراه شد. رافائل نادال مرد شماره دو تنیس جهان در جدالی نفسگیر و طولانی با ژیل مولر از لوکزامبورگ شکست ۳ بر ۲ را پذیرا شد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

نادال در ست های اول و دوم به ترتیب با امتیازات ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ شکست خورد اما بعد از آن به خود آمد و دو ست متوالی را ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ برنده شد تا کار به ست پنجم کشیده شود.

در ست پنجم هر دو تنیسور پا به پای هم پیش رفتند و در نهایت این ژیل مولر بود که ۱۵ بر ۱۳ نادال را برد و شگفتی بزرگ مسابقات را رقم زد.

نادال چپ دست که در گرند اسلم فرانسه قهرمان شده بود این بار پس از ۴ ساعت و ۴۷ دقیقه مسابقه در دام یک چپ دست گمنام ولی با تجربه گرفتار شد و نتوانست به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.

کد مطلب 4027401

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