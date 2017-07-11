اعلام حمایت۴۱۳۶حامی برای کمک به ایتام استان دربرنامه ماه عسل

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ماه رمضان در برنامه ماه عسل هفت هزار و ۶۰۰ شماره تلفن برای جذب حامی به کمیته امداد کهگیلویه و بویر احمد اعلام شد.

وی بیان داشت: خیرین کفالت چهار هزار و ۶۰۳ یتیم و خانواده نیازمند را در قالب طرح محسنین پذیرفتند.

محبی تصریح کرد: با جذب این تعداد حامی، تعداد حامیان این نهاد که متقاضی خدمت به خانواده های نیازمند و ایتام هستند، به بیش از ۱۲ هزار نفر رسیده است.

وی توسعه طرحهای اکرام ایتام و محسنین را از جمله برنامه های مهم کمیته امداد برای استفاده از ظرفیت قشرهای مختلف جامعه برای کمک به نیازمندان و جامعه هدف این نهاد عنوان کرد.

محبی افزود: حامیان علاوه بر کمکهای نقدی، با تهیه سبد کالا و رسیدگی به امور درمانی، جهیزیه و مسکن ایتام و کودکان نیازمند، آنان را تحت حمایت خود قرار می‌دهند.