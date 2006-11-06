بازار فروش كتابهاي ممنوعه داغ است

به گزارش خبرنگار مهر ، بخشي - هرچند اندك - ازكتابهايي كه درخيابان انقلاب خريد و فروش مي شود از طريق دستفروش هايي است كه در كنار مغازه دارها و فروشندگان رسمي كتاب به كسب و كار مشغول هستند . اين افراد كتابهاي خود را در بساط هايي كه روي زمين پهن مي كنند به فروش مي رسانند .

همه جوركتابي در بساط ها دستفروش ها پيدا مي شود ، ازكتابهاي درسي گرفته تا رمان و كتابهاي تاريخي و كامپيوتر و ... كه با چند برابر قيمت پشت جلد و گاهي ارزان تر از آنچه كه درمغازه هاي به فروش مي رسند ، قابل خريداري هستند . البته تعيين قيمت بستگي به اين دارد كه كتاب كمياب بوده يا تاريخ مصرف آن گذشته باشد ( مانند كتابهاي علمي و ... )

" علي . ميم " يكي از اين دستفروش ها است كه مي گويد قبلا در جنوب تهران دكه اي داشته كه دركنار فروش مطبوعات - به جاي فروش سيگار- كتاب مي فروخته است ، اما به دليل بروزاختلاف با شهرداري دكه را از دست داده و حالا به فروش كتاب در خيابان مي پردازد .

او درباره كار خود مي گويد : من كتابهاي درسي كمياب را مي فروشم ، برخي از اين كتابها درانبارهاي توزيع كنندگان باقي مانده و آنها هم چون راهي براي فروش اين كتابها ندارند آنها را به من مي دهند تا به مردم بدهم و از اين راه زندگي مي كنم . خيلي از اين كتابها براي كساني كه مي خواهند كنكور بدهند مورد استفاده قرار مي گيرد و برخي از كتابها هم چاپشان به اتمام مي رسد و دانش آموزي كتابش را گم كرده و نياز به كتاب جديد دارد كه از ما تهيه مي كند .

علي رغم اينكه فروشگاه هاي كتابهاي درسي آموزش و پرورش يك خيابان بالاتر است اما " علي . ميم " مي گويد كه كار و بارش خوب است و از اين كار راضي است . او در پاسخ به اين سوال كه آيا از فروشگاه آموزش و پرورش هم خريد مي كند افزود : بله البته در خيلي از موارد مردم را به اين فروشگاه راهنمايي مي كنم تا كتابهاي خود را از آنجا تهيه كنند اما گاهي كتابي كه من دارم در اين فروشگاه هم هست و مردم از من خريداري مي كنند ، ولي هيچ وقت نشده خودم بروم از اين فروشگاه كتاب بخرم و به دست مشتري بدهم و مثلا بيشتر از آن قيمتي كه خريده ام بفروشم ، اين كار را نمي كنم .

برخي از كتابهايي كه دراختيار اين بساطي هاست ، كتابهاي علمي و فني است كه به قول معروف تاريخ مصرف آنها گذشته به اين معنا كه ديگر مورد استفاده نيستند و يا مربوط به حوزه اي از دانش و فني است كه ديگر كاربرد ندارد .



اين كتابها به دليل رقابتي كه در بازار وجود دارد اگر به خوبي بازاريابي نشود در انبار و مغازه هاي كتابفروشي باقي مي ماند و بعدا مجبور مي شوند آن را به صورت كيلويي به همين دست فروش ها بدهند و در نهايت به بساط هاي خيابان انقلاب راه پيدا مي كند .

يكي از اين بساطي هاي كتاب در خيابان انقلاب كنار ورودي ايستگاه مترو ، كتابهاي خود را در معرض ديد مردم قرار داده است . " محمد . ي " درباره كتابهايي كه مي فروشد مي گويد : دانش آموزان و كساني كه سيستم هاي خانگي قديمي دارند اغلب به دنبال اين كتابها مي گردند و من اين كتابها را در اختيار آنها مي گذارم . البته قيمت اين كتابها هم زياد نيست و آنها را جلدي 500 تومان مي فروشيم .

فرامرز از ديگردستفروش هايي است كه در مقابل دانشگاه تهران مي ايستد و كتابهاي ادبي مي فروشد ، سه چهار عنوان كتاب هم بيشتر دربساطش پيدا نمي شود ، " همسايه ها" ي احمد محمود ، " شاهد بازي در ادبيات فارسي " از سيروس شميسا ، آثار صادق چوبك ، چند عنوان از كتابهاي صادق هدايت ، جمال ميرصادقي و ديگران .

او مي گويد : " برخي از اين كتابها - كتابهاي ممنوعه - ديگر چاپ نمي شوند و كتابخوانهايي كه اسم هاي آن را شنيده اند هميشه متقاضي اين جور كتابها هستند و كار من هم اين است كه نيازهاي آنان را در اختيارشان بگذارم ... "