سرمربی تیم بسکتبال جوانان: «گندم از گندم بروید جو ز جو»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان ایران که در رقابت های قهرمانی جهان شرکت کرده بود، دوشنبه در حالی به کار خود در این مسابقات پایان داد که از مجموع هفت دیدار، تنها در یک بازی صاحب برتری شد و به واسطه همین یک برد در آخرین رده جدول رده بندی، قرار نگرفت!

این تیم پس از شکست برابر آمریکا، آنگولا و ایتالیا در مرحله مقدماتی، در مصاف با تیم های اسپانیا، کره جنوبی و مصر هم شکست خورد و تنها نتیجه دیدار مقابل مالی در آخرین بازی را به سود خود تمام کرد و بدین ترتیب با کسب جایگاه پانزدهم در میان شانزده تیم شرکت کننده به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

در رابطه با عملکرد تیم بسکتبال جوانان در مسابقات قاهره، انتقادات زیادی مطرح است. بخشی از این انتقادات مربوط به اعضای کادر فنی و شخصِ محمدرضا نوری است که هدایت تیم را بر عهده داشت. این در حالی است که نوری در دفاع از خود، نیمکت نشینی بازیکنان در رقابت های باشگاهی را از عوامل اصلی تاثیرگذار در عمکلرد منفی آنها عنوان کرد. وی همپچنین با اشاره به اینکه در کل بازیکنانش ۲۰ روز در کنار هم و برای این مسابقات تمرین کردند، گفت که «آیا یک قِرون به ما دادند که حالا دو زار می خواهند؟»

نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازیکنان تیمی که قهرمان آسیا بود را به حال خود رها کردند و فقط ۲۰ روز مانده به مسابقات برای آنها اردوی تمرینی و یک سفر خارجی گذاشتند. حالا سوال من از شما این است که آیا این بازیکنان با این برنامه آماده سازی باید چگونه کار می کردند؟ چه انتظاری از آنها وجود داشت؟ به خاطر این شرایط بازیکنانی که در مسابقات سال گذشته نقطه قوت تیم من بود، در این رقابت ها شدند نقطه ضعف تیم!

وی تصریح کرد:حالا مقصر من هستم یا باشگاه هایی که در طول فصل گذشته مسابقات لیگ برتر به این بازیکنان فرصت حضور در زمین ندادند؟ اگر تیم جوانان سال گذشته قهرمان آسیا شد به این خاطر بود که بازیکنانش همزمان در سه جبهه فعال بودند. آنها علاوه بر اینکه در اردوی تیم حاضر بودند در رقابت های دسته جوانان و بعضا در رقابت های لیگ هم حضور داشتند اما درست بعد از قهرمانی در آسیا و طی فصل گذشته لیگ برتر، نیمکت نشین بودند. در کل این بازیکنان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان، ۲۰ جلسه هم تمرین نکردند ضمن اینکه در عین حال برخی از آنها درگیر مسائل سربازی و درس هم بودند.

سرمربی تیم بسکتبال جوانان با بیان اینکه «یک قِرون دادند که حالا دو زار می خواهند؟»؛ تصریح کرد: می گویند این «باورمن» بود که سال گذشته تیم جوانان را قهرمان آسیا کرد. اما برای مسابقات جهانی هم «نناد» کنار تیم بود اما نتیجه این شد. این نشان می دهد مربی خارجی به تنهایی تاثیرگذار نیست. بازیکنانی مانند رضایی، آذری و جعفری سال گذشته مهره های تاثیر گذار در تیم بودند اما در قاهره عملکردشان انتقادات زیادی داشت چون طی یک سال گذشته خیلی در شرایط مسابقه نبودند. آنها بعد از چند روز بازی در رقابت های جهانی، یعنی در روزهای پایانی بهتر شدند. این بازیکنان باید حداقل به باشگاه هایی می رفتند که بتوانند در آنها بازی کنند.

نوری گفت: همه انتقادات از عملکرد تیم بسکتبال جوانان متوجه من شده و همین خستگی من را ۱۰ برابر کرده است. در حالیکه اگر تیم جوانان با شرایط سال گذشته در رقابت های جهانی شرکت می کرد حداقل کره جنوبی و مصر را شکست می داد. البته اینکه بسکتبال ایران هیچ وقت نمی تواند تیم هایی مانند ایتالیا، آمریکا و حتی اسپانیا را شکست دهند مگر اینکه فیزیک بدنی بازیکنان را به لحاظ سایزی تغییر دهیم!

وی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر با به کار بردن ضرب المثل « گندم از گندم بروید جو زجو»، گفت: فقط مربی ایرانی را زیر سوال می برند. همین هایی که امروز از من انتقاد می کنند، یک روز خودشان هم مربی بودند. واقعیت این است اگر بازیکنان طی یک سال گذشته نیمکت نشین باشگاه های خود نبودند، اوضاع طور دیگری بود. در بین تمام بازیکنان، فقط فرشاد غلامی نسبت به سال گذشته بهتر بود. البته عملکرد ایران زاد هم خوب بود اما وی بعد از چند بازی کم آورد. سایر بازیکنان اما اصلا در حد انتظارات نبودند.

سرمربی تیم بسکتبال جوانان در پایان این گفتگو با بیان اینکه این تیم فعلا برنامه ای ندارد، گفت: باید برای مسابقات ۲۰۱۸ قهرمانی آسیا برنامه ریزی کنیم و کسب سهمیه جهانی از آن رقابت ها؛ فقط اینکه اینبار پس از کسب سهمیه بازیکنان را به حال خود رها نکنیم. باید همانگونه کار کرد که برای تیم جوانان والیبال کار شد. بازیکنان را زیر نظر داشت و در رقابت های باشگاهی فرصت بازی به آنها داد تا در جریان مسابقات رسمی آماده باشند.