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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۸:۳۴

با حضور سیف؛

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری آغاز شد

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری آغاز شد

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری با حضور رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات نمایندگان در خصوص عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافته است.

پیش از این ۱۲۰ نماینده با امضای طرحی خواستار سوال از رئیس جمهور در خصوص وضعیت موسسات مالی و اعتباری ورشکسته شده بودند، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز نتوانستند وکلای ملت را قانع کنند لذا نمایندگان خواستار اعلام وصول این سوال هستند.

کد مطلب 4027459

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