۳۰۰ معلول ضایعه نخاعی از حق پرستاری در قزوین بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بهزیستی قزوین، علیرضا وارثی از بهره‌مندی بیش از ۳۰۰ معلول ضایعه نخاعی استان قزوین از کمک هزینه حق پرستاری خبر داد و اظهار داشت: معلولان ضایع نخاعی ماهیانه به نسبت نوع ضایعه، حدود دو میلیون ریال کمک هزینه حق پرستاری دریافت می‌کنند.

وی در کارگاه آموزشی توانمندسازی معلولان ضایعه نخاعی که صبح امروز به همت معاونت توانبخشی بهزیستی استان قزوین برگزار شد، افزود: با توجه به مشکلات ویژه معلولان ضایعه نخاعی و هزینه‌های بالای پرستاری و نگهداری طبق دستورالعمل سازمان بهزیستی ماهیانه حدود دو میلیون ریال به عنوان حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی تعلق می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین خاطرنشان کرد: فرد معلول با شرایط خاص جسمی و روحی، به عنوان بخشی از جامعه باید بتواند از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه خود استفاده کرده و همچون دیگر افراد زندگی عادی و بی‌دغدغه‌ای داشته باشد.

وارثی با اشاره به ضرورت توانمندسازی معلولان ضایعه نخاعی تأکید کرد: اقدامات زودهنگام توانبخشی و آموزش همزمان فرد ضایعه نخاعی بیش از هر عامل دیگری در فرآیند بازتوانی آن و پیشگیری از بروز عوارض ضایعه نخاعی مؤثر است.

این مسؤول با بیان اینکه سقوط و تصادفات بیشترین دلیل بروز معلولیت‌های ضایعه نخاعی در استان قزوین است، ادامه داد: عوامل غیراکتسابی همچون ضایعه مادرزادی هم در مراحل بعدی از عوامل ضایعات نخاعی در افراد بوده است.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: در صورت ارائه به موقع و مستمر اقدامات توانبخشی و آموزش همزمان به افراد ضایعه نخاعی به ویژه در ۶ ماه نخست بعد از آسیب، امکان افزایش سطح عملکردی فرد بیشتر است و در کنار آن، همراه با سازگاری فرد بعد از آسیب، مشکلات روحی وی و خانواده‌اش کاهش می‌یابد.

وارثی خدمات قابل ارائه بهزیستی استان قزوین را برای معلولان ضایعه نخاعی، خدمات توانبخشی اعم از برقراری مستمری، خدمات حمایتی، استفاده از مراکز ضایعه نخاعی و دریافت حق پرستاری ماهیانه عنوان کرد و گفت: تسهیلگران در برنامه CBR با شناسایی، ارجاع به کمیسیون و تشکیل پرونده اقدام به خدمات‌رسانی به افراد دارای ضایعه نخاعی در تمام مناطق روستایی استان می‌کند.

وی در پایان هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی کامل تسهیلگران، مددکاران و کارشناسان توانبخشی با آسیب‌های ضایعه نخاعی، دلایل بروز آن‌ها و روش‌های درمانی و مراقبتی از بیماران دارای ضایعه نخاعی دانست و افزود: آغاز برنامه توانبخشی فرد با آسیب نخاعی در اسرع وقت و استمرار این فرآیند نقشی مهم در ارتقا سطح عملکردی فرد، پیشگیری از عوارض آسیب نخاعی و بازگشت هرچه سریع‌تر فرد به اجتماع و بالا بردن کیفیت زندگی او دارد.