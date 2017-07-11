حجت الاسلام مجید بنی عامریان در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته عفاف و حجاب، به عوامل موثر در بدحجابی اشاره کرد و گفت: از مهمترین آن عوامل ضعف بنیه های دینی وارزشی ویا به عبارت دیگر کم رنگ شدن ارزش حجاب است.

وی افزود: در این راستا بایداز همان دوران مهد کودک، ابتدایی وراهنمایی توسط کارشناسان خبره وباتجربه ارزش وآثار فردی، اجتماعی، خانوادگی و معنوی آن را بیان کرد.

حجت الاسلام بنی عامریان خاطر نشان کرد: بدحجابی یک رفتار است وهر رفتار مبنای اندیشه ای دارد که باید بسیار بر این مسئله کار فرهنگی شود.

مدیر حوزه علمیه سنقر، ماهواره را از دیگر عوامل موثر بر بدحجابی دانست و یادآور شد: برنامه های ماهواره ای عامل بدحجابی را عادی جلوه داده و به بدترین صورت ممکن در خانواده ها نفوذ کرده و در این زمینه قوی عمل کرده اند.

وی اظهار داشت: دشمنان و معاندان اسلام بدنبال این هستند که چهره واقعی و با ارزش حجاب را بد جلوه دهند و از این طریق نفوذ کنند.

این استاد حوزه متذکر شد: درمساله بدحجابی نباید به دنبال مقصر کردن ومقصر دانستن هم باشیم باید همه کارشناسان با همفکری و هم اندیشی، هم شرایط موثر در نهادینه کردن حجاب را پیدا کنیم و هم موانع را برطرف سازیم.

وی به نقش سازنده هنرمندان و رسانه ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: همچنین نقش خانواده ومربیان و آموزش وپرورش درنهادینه کردن حجاب بسیار با اهمیت است.

حجت الاسلام بنی عامریان در پایان ابراز داشت: حفظ عفت و حجاب از عوامل سلامت وآرامش جامعه است لذا نباید نسبت به این فریضه بی تفاوت باشیم.