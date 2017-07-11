اختلاف در تیم حریف پرسپولیس بخاطر پزشک و ناراحتی «ربروف»

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه الاهلی عربستان به خاطر نگرانی از مصدومیت بازیکنانشان در اردوی اتریش اقدام به بازگرداندن کادر پیشین پزشکی این باشگاه کرده اند.

طبق اعلام روزنامه «عین الیوم» سرگئی ربروف سرمربی الاهلی به دلیل آگاهی از کثرت مصدومیت ها در میان بازیکنان، پیشتر مقامات باشگاه را در جریان تصمیم خود مبنی بر جذب اعضای جدید تیم پزشکی قرار داده بود. با این حال، باشگاه ضمن رد درخواست مربی تیم، اعلام کرده است که تمایل دارد اعضای تیم پزشکی از میان اعراب باشند.

به همین دلیل و پس از ناراحتی مربی تیم از عدم حضور یک تیم پزشکی در اردوی خارجی الاهلی جهت آماده سازی برای بازی های فصل جدید، باشگاه به پزشکان متخصص سابق خود متوسل شد.

به این ترتیب و با تصمصم مسئولان، این باشگاه با پزشک تونسی که سابقه کار در الاهلی را دارد، به اردوی این تیم در اتریش اضافه شود.