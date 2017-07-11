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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۰۵

درخواست سرمربی الاهلی رد شد؛

اختلاف در تیم حریف پرسپولیس بخاطر پزشک و ناراحتی «ربروف»

اختلاف در تیم حریف پرسپولیس بخاطر پزشک و ناراحتی «ربروف»

سرمربی تیم فوتبال الاهلی عربستان با مسئولان این باشگاه بر سر انتخاب تیم پزشکی به اختلاف خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه الاهلی عربستان به خاطر نگرانی از مصدومیت بازیکنانشان در اردوی اتریش اقدام به بازگرداندن کادر پیشین پزشکی این باشگاه کرده اند.

طبق اعلام روزنامه «عین الیوم» سرگئی ربروف سرمربی الاهلی به دلیل آگاهی از کثرت مصدومیت ها در میان بازیکنان، پیشتر مقامات باشگاه را در جریان تصمیم خود مبنی بر جذب اعضای جدید تیم پزشکی قرار داده بود. با این حال، باشگاه ضمن رد درخواست مربی تیم، اعلام کرده است که تمایل دارد اعضای تیم پزشکی از میان اعراب باشند.

به همین دلیل و پس از ناراحتی مربی تیم از عدم حضور یک تیم پزشکی در اردوی خارجی الاهلی جهت آماده سازی برای بازی های فصل جدید، باشگاه به پزشکان متخصص سابق خود متوسل شد.

به این ترتیب و با تصمصم مسئولان، این باشگاه با پزشک تونسی که سابقه کار در الاهلی را دارد، به اردوی این تیم در اتریش اضافه شود.

کد مطلب 4027464

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