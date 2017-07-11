کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، گلچهره نوری حقانی مدرس حوزه و دانشگاه گفت: این کارگاه های آموزشی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، حفظ کرامت زن، تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء فرهنگ عمومی در جامعه برگزار می شود.

وی افزود: در مرحله اول ما باید معنی عفاف و حجاب را بدانیم تا بتوانیم آن را به صورت صحیح به دیگران انتقال دهیم. در تمام نهادهای اجتماعی مهمترین و اصلی ترین نهاد، نهاد خانواده است. عفاف و حجاب در اجتماع صرفا برای زنان نیست مردان هم باید به این امر مهم اهمیت قائل باشند.

نوری حقانی در ادامه توجه به موضوع خانواده را آنقدر مهم دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع آنقدر دارای اهمیت است که قرآن به آن اشاره و تاکید ویژه داشته است.

وی با اشاره به اینکه بد حجابی در جامعه را ناشی از فرهنگ غربی بیان کرد و تصریح کرد: در این زمینه خانواده نقش بسزایی دارد و وجود پدر و مادر باعث آرامش و آسایش برای فرد در خانواده است.

شایان ذکر است این کارگاه‌ آموزشی در پایان به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد.