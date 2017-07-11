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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خبر داد:

راهیابی ۴ دانش آموز همدانی به مرحله‌ سوم المپیادهای علمی کشور

راهیابی ۴ دانش آموز همدانی به مرحله‌ سوم المپیادهای علمی کشور

همدان - مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از راهیابی ۴ دانش آموز همدانی به مرحله‌ سوم المپیادهای علمی کشور خبرداد.

مصطفی خزاعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اعلام مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ۴ نفر از دانش آموزان استان همدان به مرحله‌ سوم المپیادهای علمی کشور راه یافتند.

خزاعی گفت: «ساره صاین» در رشته‌ شیمی از دبیرستان فرزانگان یک همدان و  امیر برقراری در رشته‌ فیزیک، پرهام  لطیفی و محمد علی بگلری در رشته‌ سلول های بنیادی هر سه نفر از دبیرستان علامه حلی یک همدان به مرحله سوم و نهایی المپیادهای علمی کشور راه یافته اند.

خزاعی افزود: این دانش آموزان باید در دوره یک ماهه تابستانی که در دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار می شود، شرکت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان یادآور شد: دانش آموزان در این دوره برای کسب مدال های طلا، نقره و برنز کشوری رقابت خواهند کرد و تیم المپیاد کشور از بین دارندگان مدال طلا برای شرکت در مسابقات جهانی انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 4027472

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