حسن قلندری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین گروه از ورزشکاران دختر و پسر مقطع ابتدایی استان بوشهر در رشته‌های تنیس روی میز و شطرنج در مسابقات دانش‌آموزان کشور که در شهر ارومیه و خمین برگزار شد، خوش درخشیدند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: تنیس روی میز پسران دبستان غیر دولتی فرهنگ بوشهر پس از شکست مقتدرانه حریفان خود در دور اول بازی‌ها با سه پیروزی و بدون شکست به مرحله بعد رقابت ها صعود کردند.

قلندری افزود: در پایان بازی‌ها، پارسا خلیلی ورزشکار افتخار آفرین استان موفق به کسب مقام سوم انفرادی و مقام دوم دوبل مشترک این دوره از رقابت‌ها شد.

وی اضافه کرد: در بخش دختران نیز تیم تنیس روی میز دبستان امید انقلاب بوشهر پس از انجام بازی‌های تیمی موفق به کسب مقام ششم در بین ۲۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها شد و افتخاری دیگر را برای استان به ارمغان آورد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استات بوشهر گفت: همچنین در رقابت‌های انفرادی، مبینا صبحانی‌خواه از بین ١٢٠ ورزشکار حاضر، جایگاه هشتم مسابقات را از آن خود کرد.

قلندری افزود: در مسابقات شطرنج دختران نیز، نویسا گودرزی شطرنج باز نونهال دبستان معینی با کسب ۶.۵ امتیاز مدال نقره مسابقات آزاد انفرادی را کسب کرد.