به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی در حالی از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز می شود که همچنان در اصل موضوع و برگزاری آن شائبه وجود دارد. پس از برکناری سید مهدی هاشمی از ریاست فدراسیون تیراندازی که در پی حکم دیوان عدالت اداری صورت گرفت سرپرستی برای این فدراسیون انتخاب شد و مدتی بعد هم ثبت نام مجدد از کاندیداها صورت گرفت در شرایطی که سید مهدی هاشمی جزو ثبت نام کنندگان نبود. عدم شرکت هاشمی در انتخابات جدید فدراسیون تنها یک دلیل داشت؛ او انتخابات فدراسیون تیراندازی را قانونی نمی دانست.

سایه تعلیق از آن زمان تا امروز بر سر فدراسیون تیراندازی قرار دارد. ماشه تیراندازی تنها به یک اشاره نیاز دارد تا فدراسیون جهانی که به قول سید مهدی هاشمی بسیار هم در این موضوع پیگیر و حساس است نسبت به برکناری رئیس سابق فدراسیون تیراندازی توسط یک نهاد دولتی موضعگیری کند.

پس از خبرهای ضد و نقیض در خصوص رای مجدد دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رای سابق و در واقع بازگشت شرایط به دوران ریاست هاشمی در تیراندازی این احتمال می رفت که انتخابات این فدراسیون لغو شود. خبری که البته مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان آن را تکذیب کرد. سلطانی فر حتی مدعی شد هیچ نامه ای از دیوان عدالت اداری به دست وزارت ورزش و جوانان نرسیده است!

کلاف سردرگم فدراسیون تیراندازی کور و کورتر شده است. شاید بتوان این انتخابات را یکی از پرشائبه ترین انتخاباتهای فدراسیون های ورزشی دانست. انتخاباتی که صندلی رئیس آن بسیار متزلزل است و هر لحظه باید خبر تازه ای از این فدراسیون بشنویم. تیراندازی این روزها به فرزند سرراهی ورزش تبدیل شده است که در پیچ و خم حوادث دم بر نمی آورد.