آفت سفیدک در تاکستان های خراسان شمالی ۱۰۰ درصد مهارشده است

عبدالله یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته آفت سفیدک خسارتهای بسیاری را به باغات انگور خراسان شمالی وارد کرد بهگونهای که بیش از ۸۰ درصد تاکستانهای استان متحمل ضرر شد.
یوسفی تصریح کرد: در سال جاری با اقدامات کنترلی، این آفت در باغات انگور استان بهطور کامل مهارشده و وضعیت باغات خوب است.
وی عنوان کرد: با ورود سموم اختصاصی و انجام بهموقع عملیات سمپاشی، این بیماری از باغات انگور استان حذف شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به توزیع سموم یارانهای برای مقابله با آفت سفیدک انگور بین کشاورزان گفت: با همکاری باغداران امسال توانستیم از شیوع این آفت جلوگیری کنیم.
یوسفی همچنین از برگزاری همایش انگور و فرآوردههای جانبی در چهارم و پنجم شهریورماه امسال خبر داد و اظهار کرد: این همایش بهصورت ملی در بجنورد برگزار میشود.
۵۰ درصد مطالبات گندم کاران خراسان شمالی پرداخت شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به آغاز خرید گندم از کشاورزان استان در اواسط خردادماه گذشته، گفت: تاکنون ۵۰ درصد مطالبات این کشاورزان پرداختشده است.
یوسفی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن از کشاورزان استان گندم خریداریشده و ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات آنان پرداختشده است.
وی بابیان اینکه خرید گندم خراسان شمالی بهصورت تضمینی در بورس انجام خواهد شد، عنوان کرد: پیشبینی میکنیم استقبال قابلتوجهی در این بخش نداشته باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: بخش خصوصی به دلیل سازوکارها و موجودیهای خود در خصوص تأمین گندم، تمایل چندانی به خرید از گندم کاران استان ندارد.
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