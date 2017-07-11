به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم، صبح سهشنبه در گردهمایی رؤسای ادارات و نهادهای وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی مجتمع فرهنگیان شهمیرزاد، با اشاره بهضرورت اطلاعرسانی درباره ثبتنام هیئتهای مذهبی در سامانه طوبی، تأکید کرد: ۹۱هزار هیئت در سطح کشور وجود دارد که امروز اطلاعات ۱۳ هزار و ۵۰۰ هیئت وارد سامانه طوبی شده است.
وی افزود: روند ثبتنام هیئتهای مذهبی در این سامانه مناسب بوده اما هنوز تعداد کمی این نامنویسیها، راضیکننده نیست لذا این رسالت ادارات تبلیغات اسلامی است که در فاصله باقیمانده تا ماه محرم، نسبت به اطلاعرسانی نحوه ثبتنام و همچنین مزیتهای این سامانه اطلاعرسانی کنند.
مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: طوبی، سامانهای بر خط ویژه ثبت اطلاعات تشکلهای مذهبی، مداحان، کانونها و ... است که هدف از ایجاد آن ثبت و درج منظم تمام اطلاعات مرتبط به تشکلهای مذهبی، مبلغان و مداحان، کیفیت کار آنها، توانمندیهایشان و سایر موارد موردنیاز است تا بتوانیم با استفاده از این بانک اطلاعاتی جامع نسبت به ارتقای تشکلهای مذهبی اقدام کنیم.
معممی مقدم بیان کرد: سه رویکرد حمایت، هدایت و نظارت بر تشکلهای مذهبی سابقاً توسط سامانهای غیر برخط و توسط مراکز استانها صورت میگرفت که این امر امروز بهصورت برخط و برای استفاده تمام هیئتهای مذهبی طراحیشده است.
وی در دیگر بخش سخنان خود، ضمن اشاره به این مطلب که سازمان تبلیغات اسلامی در هرسال ۱۵۰هزار مجوز فعالیت هیئت و کانون مذهبی صادر و یا تمدید میکند، افزود: مکانیزه کردن فعالیتها، تسریع، تسهیل و کاهش خطا ازجمله مزایای سامانه طوبی است.
مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه استفاده از توانمندیهای تشکلهای دینی در کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت: این مقوله در زمره اولویتهای تبلیغات اسلامی است چراکه ما معتقد هستیم امروزه مطمئنترین، پرچمدار و علمدارانی که میتوانند بار مقابله با آسیبهای اجتماعی را به دوش بکشد تشکلهای دینی هستند و از این بابت اهمیت فراوانی دارند.
معممی مقدم با اشاره به فعالیتهای مجازی و پیشرفت تکنولوژی در جامعه امروز عنوان کرد: افرادی که توانمندی دارند در تولید محتوایی برای فعالیت در فضاهای مجازی تلاش کنند.
وی افزود: دشمنان از ظرفیتهای فضاهای مجازی برای کمرنگ کردن ارزشهای دینی تلاش میکنند اما در مقابل میتوان همین فضا را به جایگاهی برای ایجاد تولیدات فاخر فرهنگی بدل ساخت.
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