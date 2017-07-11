«همشهری» تا پایان هفته در مولوی می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «همشهری» که با نویسندگی و کارگردانی مازیار ملکی اجراهای خود را از اواخر خرداد ماه در سالن کوچک تالار مولوی آغاز کرده، تمدید شد و تا روز جمعه ۲۳ تیر میزبان مخاطبان است.

«همشهری» به داستان زندگی مرد جوانی به نام فرشاد اشاره دارد، فرشاد از پیدا کردن شغلی مناسب ناامید شده و بحران اقتصادی تا حدی بر او مسلط گشته که او را ناچار می‌کند حتی به رابطه‌ای عاشقانه که روزی رؤیاهای زیبایی برایش می‌دید پایان دهد، اما در نقطه‌ پایان کیمیا نامزد او راهی نرفته را پیش پای فرشاد می‌گذارد، از او می‌خواهد یک آگهی به‌خصوص در روزنامه همشهری منتشر کند.

این نمایش ۷۵ دقیقه‌ای با بازی سید پویا بیکی به روی صجنه می رود و بازیگرانی همچون فرانک کلانتر، حمید نقره دوست، مسعود رهنما، علی فرجام فر، علی‌رضا کربلایی، سعیده آجرلی، فریده سپاه منصور، بهنام شرفی و وحید نفر با حضور صوتی خود به کارگردان یاری می‌رسانند. همچنین از دیگر عوامل نمایش می‌توان به دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مسعود جورسرا، منشی صحنه: مهلا معصومی نژاد، طراح لباس: آلما گشتاسپ، طراح گریم: نسیم بیک زاده، طراح پوستر و بروشور: علی‌اکبری، سرپرست دکور و ساخت آکساسوار: مصطفی سالم، ساخت تیزر: گروه هنری سینه‌راما، عکاس: محمد محمدپور، تبلیغات، گروه تئاتر مارکت و روابط عمومی: امیر پارسائیان مهر اشاره کرد.