حمیده ماحوزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری هشتمین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی در بوشهر انجام شده است و تلاش داریم که این برنامه با کیفیت مطلوب اجرا شود.

وی با اشاره به انجام داوری تلفنی از ۱۵۰ نفر دانش آموز علاقمند به مشاعره رضوی بیان کرد: ۴۹ نفر از این افراد پس از انجام مصاحبه برای حضور در هشتمین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی پذیرفته شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر از برگزاری این جشنواره در روز چهارم مردادماه امسال خبر داد و اضافه کرد: همزمان با دهه کرامت این جشنواره در استان بوشهر برگزار می‌شود و پنج نفر اول معرفی و تقدیر خواهد شد.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره استانی مشاعره دانش‌آموزی رضوی خاطرنشان کرد: نفر اول این جشنواره برای حضور در دوازدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی که با حضور شرکت‌کنندگان از سراسر کشور در مهرماه برگزار می‌شود، معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امسال دوازدهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در نیمه دوم مهر ماه برگزار می‌شود، گفت: این جشنواره با حضور مشاعره کنندگان از سراسر کشور از برنامه‌های شاخص فرهنگی استان است که برای دوازدهمین سال پیاپی افتخار میزبانی آن به این استان واگذار شده است.

ماحوزی بیان داشت: علت تغییر زمان برگزاری این جشنواره به مهرماه در سال جاری به دلیل گرمای هوا و نزدیک شدن زمان برگزاری آن به فصل امتحانات دانشگاه‌ها است.

وی افزود: در همین راستا یازدهمین نمایشگاه فرهنگی و هنری رضوی همزمان به آن جشنواره در مهرماه با حضور مسئولین استانی افتتاح می‌شود در این نمایشگاه آثار فاخر فرهنگی و هنری به نمایش در خواهد آمد.

ماحوزی تصریح کرد: به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری متعددی در همه شهرستان‌ها، فرهنگسراها، انجمن‌ها، موسسات فرهنگی، قرآنی و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برگزار خواهد شد.