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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۳

رئیس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری:

خانواده ها برای تعمیر رایانه به مراکز مجاز ومعتبر مراجعه کنند

خانواده ها برای تعمیر رایانه به مراکز مجاز ومعتبر مراجعه کنند

شهرکرد- رئیس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری گفت: خانواده ها برای تعمیر رایانه و وسایل الکترونیکی خود به مراکز مجاز ومعتبر مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عسگری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده اظهار داشت: پدیده ناهنجار خود آزاری و تیغ کشیدن روی بدن به موضوعی عادی در بین دختران ۱۴ تا ۱۶ سال در مدارس تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: خود زنی در بین دختران به سبب عدم درک شرایط آنها و فهمیده نشدن توسط پیرامون صورت می‌گیرد این موضوع موجب واکنش کاربران فضای مجازی شده است.

رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از مراکز معتبر جهت تعمیر رایانه استفاده کنیم، عنوان کرد: در صورت خرابی سیستم های شخصی از قبیل رایانه، لپ تاپ، تبلت، گوشی تلفن همراه و... و. از مراکز مجاز و معتبر برای تعمیر سیستم شخصی استفاده کنید.

کد مطلب 4027503

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