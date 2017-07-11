خانواده ها برای تعمیر رایانه به مراکز مجاز ومعتبر مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عسگری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده اظهار داشت: پدیده ناهنجار خود آزاری و تیغ کشیدن روی بدن به موضوعی عادی در بین دختران ۱۴ تا ۱۶ سال در مدارس تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: خود زنی در بین دختران به سبب عدم درک شرایط آنها و فهمیده نشدن توسط پیرامون صورت می‌گیرد این موضوع موجب واکنش کاربران فضای مجازی شده است.

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