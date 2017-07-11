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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۹

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد:

افتتاح ۸ پایگاه تابستانی در ملارد/۲۰۰۰ دانش آموز ساماندهی شد

افتتاح ۸ پایگاه تابستانی در ملارد/۲۰۰۰ دانش آموز ساماندهی شد

ملارد- سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد گفت: ۸ پایگاه تابستانی در ملارد افتتاح و ۲هزار دانش آموز ملاردی در این پایگاه های تابستانی ثبت نام و ساماندهی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر حیدری، در مراسم افتتاحیه طرح اوقات فراغت ۹۶ سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد که صبح امروز با حضور  فرماندار، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و جمعی از اساتید پایگاه های تابستانی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: به لطف خدا و همکاری سایر دستگاه ها در شهرستان ملارد  ۸ پایگاه تابستانی شده است و نتیجه بسیار خوب راه اندازی این ۸ پایگاه منجر به این شد که۲هزار دانش آموز ملاردی در این کلاس ها ثبت نام و سازماندهی شوند و در اوقات فراغت خود از کلاس های سودمند بهره بگیرند.

حیدری با بیان اینکه برنامه های تابستانی سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد در بخش های فرهنگی، آموزشی و دینی می باشد گفت: لازم به ذکر است که کناراین بخش ها مسابقات ورزشی، اردوهای داخل استانی و بازدید از اماکن تاریخی برای دانش آموزان هم پیش بینی شده است.

در  ادامه مراسم بهمن خطیبی فرماندار شهرستان ملارد طی سخنانی ضمن تقدیر از دست اندرکاران و مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بر ترویج و اشاعه آموزه‎های دینی، انس و الفت با قرآن کریم در جامعه، اظهار داشت: قرآن کتابی راهنما و انسان‎ساز است که در سایه عمل به فرامین آن سعادت دنیوی و اخروی انسان تضمین می‎شود.

خطیبی با بیان اینکه وجود برخی ناهنجاری‎های کنونی در جامعه محصول دوری از کتاب آسمانی است، بیان کرد: آموزش قرآن کریم و عمل به دستورات آن سلامت روانی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه را تأمین کرده و امنیت را در آن پایدار می‎سازد.
وی در ادامه گفت:  بسیاری از مشکلات نظیر تقلید از فرهنگ غرب، سُست بودن بنیان برخی خانواده‎ها، فساد اخلاقی که گریبان‎گیر جامعه شده است، محصول دوری برخی خانواده‎ها از عمل به فرامین خداوند متعال در قرآن کریم و آموزه‎های دینی است.
 

کد مطلب 4027506

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