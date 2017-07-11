افتتاح ۸ پایگاه تابستانی در ملارد/۲۰۰۰ دانش آموز ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ناصر حیدری، در مراسم افتتاحیه طرح اوقات فراغت ۹۶ سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد که صبح امروز با حضور فرماندار، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و جمعی از اساتید پایگاه های تابستانی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: به لطف خدا و همکاری سایر دستگاه ها در شهرستان ملارد ۸ پایگاه تابستانی شده است و نتیجه بسیار خوب راه اندازی این ۸ پایگاه منجر به این شد که۲هزار دانش آموز ملاردی در این کلاس ها ثبت نام و سازماندهی شوند و در اوقات فراغت خود از کلاس های سودمند بهره بگیرند.
حیدری با بیان اینکه برنامه های تابستانی سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد در بخش های فرهنگی، آموزشی و دینی می باشد گفت: لازم به ذکر است که کناراین بخش ها مسابقات ورزشی، اردوهای داخل استانی و بازدید از اماکن تاریخی برای دانش آموزان هم پیش بینی شده است.
در ادامه مراسم بهمن خطیبی فرماندار شهرستان ملارد طی سخنانی ضمن تقدیر از دست اندرکاران و مسئولین سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بر ترویج و اشاعه آموزههای دینی، انس و الفت با قرآن کریم در جامعه، اظهار داشت: قرآن کتابی راهنما و انسانساز است که در سایه عمل به فرامین آن سعادت دنیوی و اخروی انسان تضمین میشود.
خطیبی با بیان اینکه وجود برخی ناهنجاریهای کنونی در جامعه محصول دوری از کتاب آسمانی است، بیان کرد: آموزش قرآن کریم و عمل به دستورات آن سلامت روانی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه را تأمین کرده و امنیت را در آن پایدار میسازد.
وی در ادامه گفت: بسیاری از مشکلات نظیر تقلید از فرهنگ غرب، سُست بودن بنیان برخی خانوادهها، فساد اخلاقی که گریبانگیر جامعه شده است، محصول دوری برخی خانوادهها از عمل به فرامین خداوند متعال در قرآن کریم و آموزههای دینی است.
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