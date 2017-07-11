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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۱

دادستان عمومی و انقلاب چالوس:

تولیدکننده مواد روانگردان در چالوس روانه زندان شد

تولیدکننده مواد روانگردان در چالوس روانه زندان شد

چالوس - دادستان عمومی و انقلاب چالوس از دستگیری تولید کننده مواد روان گردان در این شهرستان خبر داد و گفت: متهم با صدور قرار متناسب به زندان معرفی شده است.

شهرام شیخ عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارش ضابطین دستگاه قضایی مبنی بر فعالیت فردی به هویت ع.ل در امر تولید و توزیع مواد روان گردان از نوع شیشه و احداث کارگاه ساخت آن، دستورات قضایی لازم صادر و بازرسی از منزل متهم صورت گرفت.

وی افزود: در این بازرسی حدود دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی، مقادیری از مواد اولیه و ابزار ساخت همچنین آلات استعمال مواد مخدر کشف و ضبط شد.

شیخ عباسی با بیان این مطلب که متهم همراه با همسرش و صاحب منزل دستگیر و با حضور قاضی کشیک مورد تحقیق قرار گرفتند، ادامه داد: در خاتمه این تحقیقات، متهم ع.ل پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است و تحقیقات تکمیلی در خصوص پرونده مذکور ادامه دارد.

کد مطلب 4027507

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