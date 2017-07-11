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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۰

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران:

۲۰۰۷ عملیات امداد و نجات ساحلی در مازندران انجام شد

۲۰۰۷ عملیات امداد و نجات ساحلی در مازندران انجام شد

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از انجام دو هزار و ۷ عملیات امداد و نجات ساحلی در استان خبر داد و گفت: هزار و ۵۵۰ نفر از غرق شدن در آبها نجات یافتند.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد  مناطق حادثه خیز را ۳۹۴ منطقه اعلام کرد و اظهار داشت: از دو هزار و ۷ عملیات امداد و نجات، هزار و ۵۶۵ عملیات غریق و نجات یافته از آب و ۴۴۲ عملیات خدمات حضوری بوده است.

وی با بیان اینکه هزار و ۵۵۰ نفر از غرق شدن در آبهای استان نجات یافتند، افزود: ۷۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و علاوه بر اینکه، دو هزار و ۲۵۸ نفر با مراجعه به پست های امدادی خدمات دریافت کردند.

وی تعداد نیروها و ناوگان بکارگیری شده را ۲۵۴ نفرف تعداد ناجیان غریق ۸۸۱ نفر اعلام کرد.

طرح سالمسازی دریا از سوم خردادماه در سواحل مازندران آغاز شده است.

کد مطلب 4027518

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