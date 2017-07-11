نیاز به ۸ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد شفیعی در جلسه شورای اسلامی شهر قم که شامگاه دوشنبه با حضور مدیرکل محیط زیست قم برگزار شد، با اشاره به انجام مطالعاتی برای شناسایی منابع آلاینده عمده هوای شهر قم، اظهار داشت: بعد از بحث آب آلودگی هوا دومین موضوع مهم کشور ما است.

وی به منابعی که هوای شهر قم را آلوده می‌کنند اشاره کرد و گفت: ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه بنزینی که در شهر قم تردد می‌کنند و ۲۵ میلیون تردد بین راهی شهر به همراه ۸۰ هزار موتورسیکلتی که به صورت روزانه در شهر تردد می‌کنند از مهم‌ترین منابع آلایندگی شهر قم هستند.

معاون محیط زیست استان قم موتورسیکلت‌ها را یکی منابع مهم آلودگی هوای قم دانست و افزود: آلودگی موتورسیکلت هشت برابر بیشتر از یک خودرو است.

وی با اشاره به تغییر جهت باد غالب شهر قم در تابستان و زمستان گفت: در طول فصل گرم بادها از شرق به غرب می‌وزند که ذرات معلق را به شهر قم می‌آورند. منشأ این ریزگردها دریاچه نمک و دشت مسئله هستند.

شفیعی منبع دیگر آلودگی هوای شهر قم را نیروگاه حرارتی دانست که اکنون جزوی از شهر محسوب می‌شود و ترکیباتی مانند اکسیدهای گوگرد و مونوکسید کربن را وارد هوای شهر قم می‌کند.

وی افزود: محور جاده کاشان که حدود دو هزار هکتار حاشیه نشینی صنعتی دارد از دیگر منابع آلودگی شهر قم است.

بر اساس این مطالعه شهر قم از نظر آلاینده‌هایی مانند مونوکسید کربن وضعیت بسیار بدی دارد و تنها نقاطی که سلامت هوا از این نظر در آن‌ها دیده می‌شود پارک‌های جنگلی و بوستان‌های شهری هستند.