استانداردسازی تنها راه باز شدن مجدد شهربازی ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو هفته ای است که شهربازی پارک کوثر ایلام به عنوان تنها شهربازی مرکز استان پلمب شده و دلیل این کار هم اعلام غیر استاندارد بودن وسایل شهربازی از سوی دادستانی و استاندارد ایلام بوده است.

حالا کودکان ایلامی همچنان چشم انتظار باز شدن شهربازی شهر ایلام هستند ولی طبق گفته مسئولان این وسایل شهربازی همچنان اصلاح نشده و تا زمان اصلاح و ایمن سازی پلمب باقی خواهند ماند.

مهناز همتی مدیر کل استاندارد استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه وسایل شهربازی های شهر ایلام دارای هیچ گونه استانداردی نیست و تاکنون اقدام خاصی برای ایمن سازی و استاندارد سازی وسایل شهربازی نیز صورت نگرفته است.

وی افزود: قانون استاندارد اجباری وسایل شهربازی از ۱۳۸۷ اجرایی شده و استاندارد استان ایلام موظف به نظارت بر وسایل شهربازی های شهر است.

وی تصریح کرد: در صورت ایمن سازی و استانداردسازی، حتما اداره استاندارد نسبت به صدرو مجوز فعالیت شهربازی شهر ایلام اقدام خواهد کرد.

جلوگیری از فعالیت شهربازی شهر ایلام تا زمان استانداردسازی فعالیت

منت محممدی شهردار ایلام نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: قرارداد مالکان این شهربازی با شهرداری برای استفاده از پارک کوثر به اتمام رسیده و تا زمان ایمن سازی و استاندارد سازی و دریافت مجوز از اداره استاندارد به هیچ یک از وسایل شهربازی مجوزه فعالیت داده نمی شود.

وی تصریح کرد: شهرداری ایلام قطعا برای رفاه شهروندان ایلامی تمامی امکانات لزام را در پارک های فراهم می کند ولی وسایل شهربازی حتما باید استاندارد داشته باشند.

فک پلمب در صورت استانداردسازی

حشمت الله شریفی دادستان ایلام نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: قطعا در صورت استانداردسازی، بلافاصله وسایل شهربازی پارک کوثر فک پلمب می شوند.

وی افزود: در سال های اخیر حوادث تلخی در ارتباط با وسایل شهربازی در استان رخ داده است که قطعا دادستانی استان از فعالیت شهربازی های غیراستاندرد جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: در صورت ایمن سازی و استانداردسازی ، دوباره شهربازی پارک کوثر می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.