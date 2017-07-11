به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، انجمن صنعت خودرو مکزیک اعلام کرد، صادرات خودرو این کشور در ماه گذشته میلادی یعنی ژوئن به دلیل افزایش صادرات به خریداران در آمریکا به یک رکورد تبدیل شد.

این در حالی است که میزان صادرات خودرو مکزیک در ماه ژوئن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲ درصد و همچنین تولید اتومبیل در این کشور ۴.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین کارخانه های خودروسازی مکزیک در ماه گذشته میلادی ۲۷۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه خودرو را صادر و ۳۳۴ هزار و ۶۰۶ خودرو تولید کردند.

بر همین اساس، صادرات خودرو مکزیک به آمریکا که بزرگ ترین شریک تجاری این کشور هم محسوب می شود به ۲۱۵ هزار و ۲۳۵ دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از رشد ۱۶ درصدی برخوردار شد.

البته صادرات خودرو مکزیک به منطقه آمریکای لاتین و اروپا هر کدام به ترتیب ۶.۷ درصد و ۶ دهم درصد کاهش نشان می دهد؛ در حالیکه صادرات خودروی این کشور به آسیا تقریبا ۶۴ درصد روند صعودی به خود گرفته است.

مکزیک در حدود یک پنچم از تولید خودروی آمریکای شمالی را انجام می دهد.

همچنین مجموع صادرات خودرو مکزیک در شش ماه نخست سال جاری میلادی به یک میلیون و ۵۱۰ هزار خودرو رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۴ درصد افزایش نشان می دهد و یک رکورد محسوب می شود.

بر پایه این گزارش، مکزیک به دنبال از سرگیری مذاکرات «نفتا» با آمریکا و کانادا است؛ مذاکراتی که پیش از این توسط «دونالد ترامپ» تغییر مسیر داده و رئیس جمهور آمریکا خواهان ایجاد فرصت منصفانه تر برای شرکت ها و کارگران آمریکایی با ایجاد معاهده جدید «نفتا» است.

ضمن اینکه شکوفایی صنعت خودرو سازی مکزیک به سود بردن از پیمان «نفتا» بر می گردد که این کشور را به یک «هاب» صادراتی به دلیل ارزان بودن کارگر و تجارت آزاد با بیش از ۴۰ کشور تبدیل کرده است.