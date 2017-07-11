به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی صبح سه‌شنبه در مراسم روز بدون خودرو به همراه جمعی از ورزشکاران و قهرمانان البرزی و باهدف ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه برای حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آلودگی، مسیر بلوار ماهان در جهان شهر را طی کرد.

وی در پایان این مراسم در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: این شیوه در پایتخت و برخی دیگر از کلان‌شهرها اجرا می‌شود ضروری به نظر می‌رسد که شهرداری‌های استان در مناطق مختلف شهری فضایی را پیش‌بینی کنند تا شهرداران در فضایی مناسب با استفاده از دوچرخه تردد کنند.

طهائی با تأکید بر اینکه باید مردم را تشویق کرد که از دوچرخه استفاده کنند، گفت: باید زیرساخت‌های این هم در شهرهای استان فراهم شود.

استاندار البرز با تأکید بر لزوم پیش‌بینی مسیر امن برای دوچرخه‌سواران، گفت: همان‌طور که برای پیاده‌روها مسیری مناسب وجود دارد، در طراحی سازه‌های شهری نیز برای دوچرخه‌سواران فضای مناسب تردد پیش‌بینی شود.

طهائی با اشاره به نقش استفاده از دوچرخه در کاهش آلودگی هوا، گفت: هر چه کمتر از وسیله نقلیه گاز و بنزین سوز استفاده شود برای جامعه مطلوب‌تر و در پاکداشت محیط‌زیست مهم خواهد بود.