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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۳۲

فرماندار ایلام:

۸ فضای ورزشی در شهر ایلام تکمیل می شود

۸ فضای ورزشی در شهر ایلام تکمیل می شود

ایلام-فرماندار ایلام گفت: امسال هشت فضای ورزشی در شهر ایلام تکمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی صبح امروز در جلسه ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: ایجاد نشاط و سلامت اجتماعی وظیفه همه مسئولان است، در این زمینه ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج ازاولویت اول دولت است.

وی گفت: مدیران برای تحقق این مهم باید تلاش کنند، با ایجاد اشتغال و تسهیل در امر ازدواج جوانان بسیاری از آسیب های اجتماعی نیز از بین خواهد رفت.

وی همچنین عنوان کرد: امسال تکمیل و تجهیز هشت فضای ورزشی نیمه کاره شهرستان دردستور کار است.

فرماندارهمچنین بالابردن سرانه فضای سبز و ایجاد پارکها و فضاهای سبز را از اولویت های امسال شهرداری خواند و تاکید کرد: شهرداری ایلام باید در اسرع وقت نسبت به آن اقدام کند.

کد مطلب 4027546

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