۲۷۰۰ نفر از اساتید پیام نور خواستار توقف تغییر اساسنامه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۷۰۰ نفر از اعضای علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور با امضای بیانیهای خطاب به رئیسجمهور خواهان توقف طرح تغییر اساسنامه این دانشگاه در وزارت علوم شدند.
متن بیانیه یادشده که به امضای ۲۷۰۰ نفر از کارکنان و اعضای علمی دانشگاه پیام رسیده به شرح زیر است:
دانشگاه پیام نور بهعنوان مولود انقلاب شکوهمند اسلامی و در جایگاه یکی از نهادهای آموزش عالی ایران، خدمات شایستهای در امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در اقصینقاط میهن اسلامی ارائه داده است. این دانشگاه از یکسو نقش بهسزایی در «توسعه عدالت آموزشی» در نقاط محروم داشته و از سوی دیگر با توزیع مراکز دانشگاهی آن در همه نقاط کشور در «تحکیم فرهنگ بومی» و جلوگیری از «مهاجرت» ساکنان شهرهای کوچک به کلانشهرها، گامهای مهمی در «توسعه متوازنِ» اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برداشته است.
از طرفی اسناد فرادستی علمی کشور مانند سند چشمانداز توسعه، نقشهی جامع علمی و برنامه ششم، دلالت بر توسعه علمی ایران برای حضور مقتدرانه در عرصه تولید علم جهان دارند و انتظار میرود دانشگاه پیام نور با دارا بودن شمار کثیری از اعضای هیات علمی توانمند در این راستا مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه با محدودیت روبهرو شود.
نیک میدانید که این دانشگاه در برههای از زمان، فشار داوطلبان ورود به آموزش عالی را از دوش وزارت علوم برداشت و اعضای هیات علمی و کارمندان آن با ایثار و فداکاری، زحمات طاقتفرسایی متحمّل شدند. اینک روا نیست که با برخورد سلیقهای و غیرکارشناسیِ عدهای، «دانشگاه مردمی پیام نور» به نفع دانشگاههای غیر انتفاعی و پردیسهای خودگردان محدود شود.
متأسفانه برخلاف فلسفه انقلاب اسلامی که بر اساس حاکمیت آرای ملت و توسعهی درونزا شکل گرفتهاست و بدون توجه به خواستههای اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه و واقعیات علمی ملی و جهانی، کسانی قصد دارند با تغییر در اساسنامهی دانشگاه، محدودیتهای عمدهای برای آن به وجود آورند؛ از جمله حذف دوره دکتری که بدون تردید با وجود بیش از ۲۵۰ استادتمام و دانشیار و ۱۳۰۰ استادیار، امری غیر کارشناسی بوده و تصمیمی کاملاً غیراصولی است.
همچنین تغییر نظام آموزش ترکیبی (حضوری– الکترونیکی) به آموزش مجازی محض، با واقعیات موجود در جامعهی علمی کشور و آموزش عالی در سطح جهان ناسازگار است و میتواند به افت تحصیلی، در سرازیری سقوط قرار گرفتن رشد علمی و همچنین نزول دانشگاههای کارآفرین منجر شود.
آن هم دانشگاهی که باید اذعان نمود جمع گستردهای از دانشآموختگان آن، جزء رتبههای برتر آزمونهای مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای برتر داخل و خارج از کشور میباشند.
در مجموع به زعم ما کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور، در روزهای پایانی دولت یازدهم، هرگونه تغییر در اساسنامه این دانشگاه، امری ناصواب وعجولانه به شمار میآید.
ازهمین رو از ریاست جمهور منتخب، دکتر حسن روحانی خواهشمندیم پیگیری لازم را جهت توقف امر تغییر اساسنامه پیام نور، مبذول و اعتراض خود را به وزارت علوم ارسال فرمایید.
بیتردید وجود دانشگاه در هر شهری زیرساخت اصلی رشد و گسترش علم و فرهنگ در میان اقشار مختلف مردم و آبادانی آن منطقه خواهد بود. از این رو، ما، امضا کنندگان ذیل این نامه، خواستار کمک شما، به توسعه مناسب دانشگاه پیام نور، جلوگیری از حذف و پیشگیری از محدودسازی فعالیتهای این دانشگاه هستیم.
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