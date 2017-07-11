دستگاه های اجرایی ورامین آماده همکاری های گسترده تبلیغی و فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی، صبح سه شنبه در مراسم معارفه حجت الاسلام زوبین به عنوان رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین و تکریم زحمات حجت الاسلام رضا غلامی، رییس اداره تبلیغات اسلامی سابق این شهرستان که با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه ورامین، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده ، مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان تهران و جمعی از مادحین، فعالان فرهنگی و تبلیغی و مردم این شهرستان در سالن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به رشادت های شهدا گفت: باید روحیه اقتصاد مقاومتی را از شهدا یاد بگیریم.

وی افزود: مستکبرین جهان، حقوق بشر نمی فهمند و ما باید آن قدر قوی شده و کار کنیم و مانند صنعت نظامی در عرصه اقتصادی پیشرفت کنیم.

فرماندار ورامین گفت: ما با دست خالی نمی توانیم کاری انجام دهیم و باید با برنامه ریزی برای مقابله با تهاجم فرهنگی گام برداریم.

یوسفی با بیان این که اداره تبلیغات اسلامی ورامین با اقل امکانات، خدمات بزرگی انجام داد، اظهار داشت: ساماندهی تبلیغی و فرهنگی هیئات مذهبی و فعالان قرآنی حاصل تلاش اداره تبلیغات اسلامی است، باید با برنامه ریزی مدون و با حساب و کتاب برای تحقق برنامه های فرهنگی گام برداشت.

وی گفت: تمام دستگاه های اجرایی حاضر به همکاری با نهادهای تبلیغی شهرستان هستند.