اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای یک مجتمع گلخانه ای در تاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر علیپور روز سه شنبه در جلسه هماهنگی گلخانه نودهک تاکستان که با حضور علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، محمد پیله فروش مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی و معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد اظهار کرد: در راستای مصوبات سفر هیئت دولت به استان قزوین در مهر ماه سال گذشته در خصوص اجرای مجتمع گلخانه ای در استان؛ این میزان اعتبار بصورت ویژه برای مجتمع گلخانه ای نودهک تخصیص یافته که در حال حاضر فاز اول این واحد گلخانه ای در سطح ۷۱ طراحی شده است.

وی افزود: طرح احداث مجتمع گلخانه ای در نودهک تاکستان؛ بعنوان پایلوت موفق در کشور مطرح است که در دست اجرا است که امیدواریم با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای اجرایی این طرح به سرانجام خوبی برسد.

علیپور یاد آور شد: در سطح کشور ۹۰۰ هکتار طرح های احداث شهرک گلخانه ای در قالب ۱۹ طرح با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال توسط این شرکت در دست اجرا است.

وی اضافه کرد : برای سال آینده نیز بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار در قالب طرح های گلخانه ای توسط شهرک کشاورزی طراحی و در نظر گرفته شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی کشور با اشاره به اهمیت تولید محصولات کشاورزی در فضای بسته و گلخانه گفت : برای حفظ و مدیریت منابع آبی، در آینده نه چندان دور باید محصولات کشاورزی و به ویژه صیفی جات در فضای بسته و گلخانه های تولید شوند.

علیپور بیان کرد: هدف از اجرای طرح های گلخانه ای افزایش راندمان تولید، حفظ منابع پایه بخش به ویژه منابع آبی است که در این راستا توسعه گلخانه؛ یکی از اهداف شرکت شهرکهای کشاورزی است.

وی تاکید کرد: اگر مجتمع گلخانه ای بر اساس سیاست های کلی نظام درست و به خوبی طراحی شود سالانه نقش بسزایی در تولید محصولات کشاورزی خواهند داشت.