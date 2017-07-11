به گزارش خبرنگار مهر، بصیری‌نیا در این سفر حامل پرچم سبز حرم حسینی است و در طول مسیر خود این پرچم را حمل می‌کند.

بصیری نیا با ورود به استان یزد مورد استقبال مسئولان و رئیس هیئت دوچرخه سواری استان یزد قرار گرفت.

وی در مورد سفر خود با دوچرخه و حمل پرچم حرم امام حسین (ع) بیان کرد: برای مردمی که در مسیر سفرم قرار گرفته‌اند، حامل سه پیام هستم.

بصیری‌نیا عنوان کرد: تجلیل از ایثارگری ملت غیور ایران به ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان طی هشت سال دفاع مقدس، آرزوی پیروزی ملت مظلوم فلسطین و سرنگونی رژیم اشغالگر صهیونیستی مطابق با آرزوی دیرینه حضرت امام (ره) و پیامی برای منتظران ظهور و آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج) از موارد زمینه ساز برای ایرانگردی‌ و سفر من با دوچرخه بوده است.

وی مردم یزد را مردمانی میهمان نواز خواند و از همراهی و مساعدتی که برای او طی این سفر داشته‌اند، تقدیر و تشکر کرد.