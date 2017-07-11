به گزارش خبرنگار مهر، در همایش روز جهانی اندازه‌شناسی با شعار اندازه‌گیری‌ها در حمل‌ونقل که صبح سه‌شنبه در سازمان ملی استاندارد ایران در کرج برگزار شد، پیام استفان پاتوری رئیس دفتر بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی بدین شرح قرائت شد.

در این پیام آمده است:

با نگاهی به سلسله‌ی موضوعات و مقالات مرتبط با روز جهانی اندازه‌شناسی در طول سال‌های اخیر، کامل آشکار است که اندازه‌شناسی قانونی، بخش بسیار مهمی از زندگی روزمره را تشکیل می‌دهد.

از بسیاری جهات حمل‌ونقل روزانه نقش مهم و کلیدی در زندگی هر یک از ما دارد. آب، گاز و برق باید از محل تولید به نقطه مورداستفاده منتقل شوند، ازجمله انتقال به منازل یا محل کار ما بنزین و گازوئیل نیز باید از محل تولید خود پالایشگاه، به مخازن ذخیره‌سازی و درنهایت به اتومبیل‌ها و کامیون‌های ما منتقل شوند. اغلب فرآورده‌ها، سبزی‌ها، گوشت و دیگر کالاهای اساسی نیازمند جابجایی از محل تولید به بازارهای محلی هستند.

جاده، راه‌آهن، خطوط هوایی، آب، کابل‌ها و لوله‌ها جملگی ابزاری برای جابجایی مردم و کالا محسوب می‌شوند. بسیاری از محصولات مثل گوشی‌های هوشمند، رایانه‌ها، تلویزیون‌ها در یک مکان تولید می‌شوند و سپس باید به فروشگاه‌های خرده‌فروشی منتقل شوند؛ حتی آب در اغلب موارد باید در بعد مسافتی بسیار برای رفع نیازهای کشاورزی و شهری جابجا شود.

تقریباً ۳۰ توصیه‌نامه مختلف سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی مربوط به تعدادی از انواع حمل‌ونقل وجود دارد که استانداردهایی برای ابعاد گوناگون اندازه‌گیری بکار رفته در برخی مسائل فراهم می‌کنند.

توانمندی در حمل‌ونقل ایمن، مقرون‌به‌صرفه و درست اقلام مختلف به بخش ضروری زندگی روزمره مردم در بسیاری از نقاط جهان مانند پل‌شده است.

خواه یک دادوستد با همسایگانمان، شهرهای اطراف و یا مکان‌هایی باشند که مستلزم طی نیمی از راه در سراسر جهان باشد، در این شرایط، همه یا از خدمات حمل‌ونقل استفاده می‌کنیم یا ارائه‌دهنده آن هستیم.

امیدواریم همراه با ما از گرامیداشت روز جهانی اندازه‌شناسی امسال لذت ببرید و چشم‌انتظار آن هستیم تا بار دیگر اهمیت و جایگاه اندازه‌شناسی را در جهان تبیین کنیم.