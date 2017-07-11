دکمه «خطر» به اندروید اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، گوگل دکمه «خطر» به اندروید ۷.۱ اضافه کرده است. این قابلیت به کاربر موبایل کمک می کند تا با مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در یک اپلیکیشن خیلی سریع از آن خارج شود.

برای خروج از اپلیکیشن مشکوک کافی است کاربر دکمه «بازگشت» موبایل را ۴بار پشت سرهم فشار دهد. پس از آن اندروید به طور خودکار از تمام اپلیکیشن ها خارج می شود. همچنین به طور کلی این قابلیت اجازه نمی دهد یک اپلیکیشن خاص کنترل صفحه نمایش موبایل را به دست گیرد.

این قابلیت در موقعیت مناسبی عرضه می شود. زیرا بیم از اپلیکیشن های خطرناک فراگیر شده است. در آوریل گذشته گروهی از محققان صدها اپلیکیشن در فروشگاه گوگل پلی شناسایی کردند که دچار ضعف بودند. این اپلیکیشن ها دستگاه را در معرض خطر هک قرار می دادند.