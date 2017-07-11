۴۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان، علی اکبر سیاری شامگاه دوشنبه در بازدید از کلینیک رادیوتراپی مهرانه استان زنجان با اشاره به هزینه های هنگفت درمان بیماری سرطان در کشور افزود: با اعتبارات موجود که باید به مباحث درمان این بیماران اختصاص یابد در توان دولت نیست و مشارکت خیرین امری مهم و ضروری است.

وی اظهار کرد: هم اکنون ۲۰۰ هزار داوطلب سلامت در کشور فعالیت می کند و در این راستا حدود ۱۷ جلد کتاب در این بخش تهیه شده و معتقدیم مردم باید مسولیت سلامت خود را بپذیرند و به این نتیجه برسند که خودشان مراقب خودشان باشند قبل از اینکه نیاز به دارو داشته باشند.

سیاری افزود: هم اکنون ۷۶ درصد مرگ های نابهنگام کشور براثر چهار بیماری سکته قلبی و مغزی، سرطان، دیابت و بیماری های مزمن تنفسی رخ می دهد و در این میان پیشگیری از این بیماری ها با تغییر سبک زندگی ، عادات غذایی سالم ، تحرک بدنی و آموزش امکان پذیر است.

وی بیان کرد: مطالعات نشان می دهد بروز برخی سرطان ها در زنان ودر مردان با رژیم غدایی پرچربی در ارتباط است و مصرف آنها می تواند این سرطان ها را افزایش دهد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: مهرانه با توجه به اصل صداقت و امانتداری و استفاده مناسب از عنصر عرق ملی شکل گرفته و بنای کار این انجمن عشق به مردم است.

سیاری افزود: مهرانه خدمات رایگان و البته باکیفیتی را به بیماران مبتلا به سرطان ارایه می دهد و همواره کمک حال خوبی برای دولت است.

همچنین مدیرعامل انجمن خیریه مهرانه ( حمایت از بیماران سرطانی) استان زنجان گفت: از زمان تشکیل این انجمن در سال ۸۵ تا کنون بیش از ۵ هزار پرونده برای بیماران سرطانی در این انجمن تشکیل شده است.

اصغر وثوق خاطر نشان کرد: مهرانه در تلاش است تا در کنار ارایه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به سرطان، از ابتلای یک میلیون و ۱۰۰ هزار زنجانی به این بیماری پیشگیری کند، بر همین اساس برنامه های مدونی را در ۴ حوزه توسعه ورزش همگانی، ترویج تغذیه سالم، جلوگیری از استعمال دخانیات و ارایه خدمات آموزشی به دختران و بانوان و دانش اموزان را در دستور کار قرار داده است.

