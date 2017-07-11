۹ نمایش در جشنواره تئاتر منطقه سه «سوره» به صحنه می رود

مهدی احمدی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با تئاترهای منطقه سه جشنواره تئاتر سوره اظهار داشت: اصفهان میزبان جشنواره منطقه سه تئاتر سوره است که با حضور استان‌های اصفهان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی، قم، هرمزگان، مازندران و یزد برگزار می‌شود.

وی افزود: ۹ نمایش در طول این جشنواره منطقه‌ای از ۲۴ الی ۲۶ تیرماه در دو سالن کوچک و بزرگ تالار هنر اصفهان برگزار اجرا می‌شود.

دو نمایش از اصفهان در جشنواره منطقه سه تئاتر سوره

رئیس حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به نام تئاترهایی که به جشنواره راه یافته است، ابراز داشت: «بی درزمان» به کارگردانی احسان جانمی و «پیرمرد، بقچه، دوچرخه» به کارگردانی پیمان کریمی از اصفهان به صحنه می‌رود.

وی ادامه داد: همچنین تئاتر های «نون، واو، الف، میم» به کارگردانی حسین گلچین زاده از خوزستان، تئاتر «سنگها به ستون ایستاده اند» به کارگردانی ریحانه بارانی از کهیلویه و بویراحمد، «هفت بچه یهودی» به کارگردانی سیدحسین میرعلایی از استان قم در جشنواره منطقه سه تئاتر سوره به صحنه می‌رود.

احمدی فر تاکید کرد: «رنج قالی» به کارگردانی ایمان ملکی پور از استان مرکزی در این جشنواره به صحنه می رود و استان هرمزگان نیز با تئاتر«چادری برای نجیمه» به کارگردانی حسن سجابی در این جشنواره حضور دارد.

وی اضافه کرد: دو تئاتر «سرخِ او» به کارگردانی مهیار هزارجریبی و «قصه ظهر جمعه» به کارگردانی حسام افروز که به ترتیب در جشنواره بسیج و جشنواره تولیدات حوزه هنری برگزیده شده اند نیز از دو استان مازندران و یزد نیز در اصفهان به روی صحنه می‌روند.

راه یابی برگزیدگان جشنواره مناطق به بیست و پنجمین جشنواره‌ سراسری تئاتر «سوره»

رئیس حوزه هنری اصفهان با اشاره به اینکه اختتامیه این دوره از جشنواره تئاتر سوره منطقه سه روز دوشنبه ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود، تاکید کرد: در این مراسم سه اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی می‌شوند و نفرات برتر در بخش های کارگردانی ، بازیگری مرد و زن، طراحی صحنه، نمایشنامه نویسی تقدیرخواهند شد.

وی اضافه کرد: برگزیدگان جشنواره مناطق به بیست و پنجمین جشنواره‌ سراسری تئاتر «سوره» که در نیمه مردادماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود، راه پیدا می‌کنند.

گفتنی است جشنواره مناطق تئاتر سوره به ترتیب در استان‌های کرمانشاه (منطقه۱)، سمنان (منطقه ۲) و اصفهان (منطقه ۳) برگزار می‌شود و اصفهان میزبان هنرمندان هشت استان کشور خواهد بود.