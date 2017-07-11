موشک پیونگ یانگ قاره پیما نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ای وانگ یونگ» عضو پارلمان کره جنوبی می گوید وزارت اطلاعات این کشور دستیابی پیونگ یانگ به سیستم کنترل بازگشت موشک قاره پیما به اتمسفر زمین را باور نمی کند.

گفتنی است کره شمالی هفته گذشته اعلام کرد که برای نخستین بار یک فروند موشک قاره پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را با موفقیت آزمایش کرده است.

این در حالی است که خبرگزاری رسمی کره شمالی نیز می گوید آزمایش هفته گذشته مهر تاییدی بر موفقیت ورود دوباره موشک به جو زمین است.

با این حال ای وانگ که خود از اعضای کمیته اطلاعاتی پارلمان کره جنوبی است می گوید همسایه شمالی از هیچگونه تسهیلاتی برای آزمایش فناوری باز ورود به جو زمین برخوردار نیست و اخیرا هم به چنین فناوری دست نیافته است.

وی افزود: وزات اطلاعات کره جنوبی فکر می کند موشکی که هفته گذشته آزمایش شده ورژن تغییریافته ای از موشک میان برد «کی ان-۱۷» است که یک نمونه از آن نیز در ماه میلادی می آزمایش شد.

این در حالی است که روسیه نیز روز یکشنبه با ارائه اسنادی به سازمان ملل متحد، صحت ادعاهای مطرح شده مبنی بر قاره پیما بودن موشک پیونگ یانگ را زیر سوال برد.

بنابر اعلام مسکو، این موشک میان برد است.

در اسناد ارائه شده توسط روسیه به سازمان ملل متحد آمده است: در تاریخ ۴ جولای ۲۰۱۷، ایستگاه رادیویی «وارونژ» مستقر در منطقه «ایرکوتسک»، شاهد شلیک موشک بالستیک میان برد «هواسونگ» کره شمالی بوده است. این موشک از فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال غربی پیونگ یانگ شلیک شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: زمان شلیک این موشک حدود ۱۴ دقیقه و بیشترین ارتفاع آن ۵۳۵ کیلومتر بوده است.