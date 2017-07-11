اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای ایلام

نورالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون آبرسانی به ۵۱ روستای استان به صورت سیار انجام می شود که با انجام پروژه های آبرسانی، ۲۰ روستا از این تعداد از آب شرب برخوردار می شوند.

وی افزود: ۲۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و ۷۳ کیلومتر شبکه انتقال در بحث آبرسانی روستایی طی سال ۹۵ در استان ایلام صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته ۷۲ میلیارد تومان به آب و فاضلاب روستایی استان تزریق شده است، گفت: با این میزان اعتبار آبرسانی به ۱۴۷ روستا انجام گرفته که بیشتر پروژه ها به بهره برداری رسیده اند.

تیموری افزود: آبرسانی به بیشتر روستاهای استان ایلام تا پایان سال ۹۷ محقق می شود و طی سال جاری ۵۰ میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافته است.