هشدار نسبت به بروز«آرتروز زودرس»مفاصل/مراقب نشستن و ایستادن باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جواد صراف زاده در خصوص تعریف ناهنجاری های ستون مهره ای گفت: ناهنجاری به معنای تغییر شکل از حالت ایده ال یا طبیعی می تواند تعریف شود. ستون مهره ای به عنوان یک ساختار اصلی در بدن، شکل اصلی بدن را حفظ می کند و هرگونه تغییری که آن را از حالت ایده آل خارج کند ناهنجاری ستون مهره ای تلقی می شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به این سئوال که این ناهنجاری چگونه و چرا به وجود می آید، اظهار داشت: بعضی مواقع یکسری بیماری ها هستند که در اختیار فرد نیست مثل بیماری های عفونی، التهابی و یا سل، ولی بسیاری از این مشکلات که نه در کشور ما بلکه در تمام دنیا با آن مواجه هستند بحث وضعیت کاری و شغلی است. تغییر الگوی بیماری ها از بیماری های عفونی و واگیردار به سمت بیماری ها یا بهتر بگویم ضایعات سیستم اسکلتی عضلانی یا همان سیستم حرکتی که در واقع درگیری و آسیب عضلات و مفاصل و استخوان ها است، بسیار جدی باید تلقی شود. به خصوص در کودکان و سنین نوجوانی که بحث استفاده از تکنولوژی های جدید مثل تلفن همراه یا تبلت و استفاده نادرست و غلط از آنها به تدریج می تواند افراد را در بزرگسالی دچار آسیب کند و اگر به این کودکان و افراد آموزش خوبی داده شود می تواند از تبعات بعدی جلوگیری کند.

دبیر انجمن علمی فیزیوتراپی ایران عنوان کرد: عادت های غلط می تواند بسیار تاثیر گذار باشد و از آنجا که تکنولوژی در زندگی همه جا باز کرده و یک نوجوان اصلا نمی تواند قبول کند که از رایانه استفاده نکند و یا یک تبلت نداشته باشد ولی آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد استفاده مناسب از آنها است.

وی گفت: ما در فعالیت هایمان چه در دوران کودکی، میانسالی و بزرگسالی، یک قانون طلایی داریم که هیچ وقت نباید در یک وضعیت طولانی قرار بگیریم حتی اگر در وضعیت صحیح باشیم . باقی ماندن در یک وضعیت کاری طولانی مثل نشستن و ایستادن، باعث تخریب مفاصل و آسیب به آنها و در نهایت «آرتروز زودرس» مفاصل می شود.

صراف زاده، کاهش وزن، عدم قرار گرفتن در یک وضعیت ثابت در زمان طولانی، حفظ گودی های کمری، پشتی و گردنی در حالت طبیعی و راحت در هنگام نشستن و حفظ زاویه ۱۰۰ تا ۱۲۰ درجه ستون مهره ای نسبت به استخوان ران روی صندلی را از جمله مهمترین راهکارهای پیشگیرانه از ابتلا به دردهای ستون مهره ای کمری و یا آرتروز زودرس ستون مهره ای در هنگام فعالیت های نشستنی برشمرد و تاکید کرد: یکی از بهترین راه های پیشگیری از آرتروز زودرس یا و درمان های آرتروز، تقویت عضلات مجاور مفاصل اسیب دیده است. به این منظور گرفتن مشاوره از یک فیزیوتراپیست با دیدگاه پیشگیری و یا انجام تمرینات درمانی زیر نظر فیزیوتراپیست می تواند بسیار سودمند و در بسیاری از موارد ضروری باشد.