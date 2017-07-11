به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتمان ضرب اصول» با موضوع بررسی مطالبات اهالی موسیقی از دولت دوازدهم روز شنبه ۲۴ تیر از ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.

در این نشست حجت‌الله ایوبی رییس ستاد هنرمندان حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، خشایار اعتمادی خواننده موسیقی پاپ، نگار خارکن نوازنده کمانچه و آهنگساز و رضا مهدوی به عنوان کارشناس مجری حضور خواهند داشت.

در نهمین نشست «گفتمان ضرب اصول» مسایل مختلفی چون مطالبات صنفی اهالی موسیقی و انتظارات جامعه بانوان موزیسین از دولت آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیش از این، هشت جلسه از «گفتمان ضرب اصول» با موضوع بررسی وضعیت موسیقی صدا و سیما، بررسی وضعیت ارکسترهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسی عملکرد ۱۵ ساله خانه موسیقی، بررسی مشکلات کنسرت‌ها (اجراهای زنده)، بررسی نحوه برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر و نقد و بررسی عملکرد دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نقد و بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه موسیقی برگزار شده است.

هدف اصلی برگزارکنندگان سلسله نشست‌های گفتمان ضرب اصول ایجاد فضایی مناسب برای بیان مشکلات موجود جامعه موسیقی است تا ضمن آگاهی از این مشکلات، فعالان و دست اندرکاران این جامعه در جهت اصلاح و بهتر شدن شرایط صنفی شان حرکت کنند.

حضور در این نشست برای عموم آزاد است و علاقمندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.