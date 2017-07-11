به گزارش خبرنگار مهر، خسرو معدنی پور در همایش روز جهانی اندازه‌شناسی با شعار اندازه‌گیری‌ها در حمل‌ونقل که صبح سه‌شنبه در سازمان ملی استاندارد ایران در کرج برگزار شد، بابیان اینکه اندازه‌شناسی از دیرباز در آیات و روایات مطرح و مورد تأکید واقع‌شده است، اظهار کرد: عضویت در سازمان اندازه‌شناسی آسیا و اقیانوسیه ازجمله اقداماتی است که در سال جاری اجرایی می‌شود.

وی بابیان اینکه ایجاد قابلیت ردیابی از طریق مرکز اندازه‌شناسی از دیگر اقدامات حائز اهمیتی است که اجرایی می‌شود، افزود: ترویج «یکای اس آی» ازجمله اهداف و برنامه‌های ضروری محسوب می‌شود.

رئیس مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استاندارد ایران صیانت از حق‌الناس را از وظایف اصلی این مرکز اعلام کرد و گفت: برای نخستین بار وزنه یک کیلوگرمی ایران کالیبره شد.

وی با تأکید بر اینکه مقاومت استاندارهای مرجع را پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: آزمایشگاه مرجع ملی اندازه‌شناسی تجهیز و مورداستفاده در این حوزه قرار خواهد گرفت.

معدنی پور بیان کرد: نظارت بر توزین سنگین؛ سبک و نازل‌های سوخت مایع توسط این مرکز انجام می‌گیرد، بحث اندازه‌گیری «سی.ان.جی» در سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه حوزه اندازه‌شناسی در حمل‌ونقل از طریق سازمان‌های بین‌المللی تعیین‌شده که در ایران به‌طور جد موردتوجه قرارگرفته و اجرایی خواهد شد، افزود: درصدد هستیم سامانه توزین در حال حرکت در کشور موردتوجه قرار گیرد.