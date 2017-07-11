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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۷

مسئول اداره میراث فرهنگی فسا:

ساباط قاجاری شهرستان فسا مرمت و بازسازی می شود

ساباط قاجاری شهرستان فسا مرمت و بازسازی می شود

شیراز- مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فسا گفت: ساباط قدیمی شهرستان فسا متعلق به دوره قاجار در استان فارس مرمت و بازسازی می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری استان فارس،  عبدالحسین رضازاده با اعلام این خبر افزود: این محدوده از معدود تکه های به جا مانده از بافت شهر قدیم فسا است که از تخریب های عمدی و سهوی در امان مانده  و به عبارتی تنها تکه ای از هویت شهر تاریخی فسا به شمار می رود.

وی  همچنین در ادامه  افزود: خانه های مجاور این گذر نیز دارای ارزش های معماری،تاریخی و زیبا شناختی هستند.

   مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان فسا اظهار داشت:  تامین اعتبار مرمت بنا از محل اعتبارات ملی به میزان  ۸۰۰ میلیون ریال  است.

وی خاطرنشان کرد:  عملیات مرمت و بازسازی در بخشهای جداره های عمودی شامل دیوار و سردرها،کف سازی و مرمت سقف و بام ساباط با حفظ اصالت بنا ریال با حضور تیم کارشناسان استان و نظارت اداره میراث فرهنگی فسا در حال اجرا است.

کد مطلب 4027584

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