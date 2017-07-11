ساباط قاجاری شهرستان فسا مرمت و بازسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، عبدالحسین رضازاده با اعلام این خبر افزود: این محدوده از معدود تکه های به جا مانده از بافت شهر قدیم فسا است که از تخریب های عمدی و سهوی در امان مانده و به عبارتی تنها تکه ای از هویت شهر تاریخی فسا به شمار می رود.

وی همچنین در ادامه افزود: خانه های مجاور این گذر نیز دارای ارزش های معماری،تاریخی و زیبا شناختی هستند.

مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان فسا اظهار داشت: تامین اعتبار مرمت بنا از محل اعتبارات ملی به میزان ۸۰۰ میلیون ریال است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات مرمت و بازسازی در بخشهای جداره های عمودی شامل دیوار و سردرها،کف سازی و مرمت سقف و بام ساباط با حفظ اصالت بنا ریال با حضور تیم کارشناسان استان و نظارت اداره میراث فرهنگی فسا در حال اجرا است.