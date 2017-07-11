معرفی ۶ تکواندوکار دختر دانشجو برای حضور در مسابقات یونیورسیاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، آخرین مرحله مسابقات انتخابی درون اردویی تیم‌ ملی دانشجویان دختر برگزار و در نهایت اعضای این تیم برای حضور در بیست و نهمین دوره رقابت‌های قهرمانی دانشجویان جهان معرفی شدند.

با اعلام ندا زارع سرمربی تیم‌ ملی دانشجویان، ناهید کیانی، ملیکا میرحسینی، طیبه پارسا، فاطمه مصطفائی، فاطمه روحانی و سعیده وکیلی موفق شدند جواز حضور در این اردو را کسب نمایند.

هوگوپوشان با هدایت ندا زارع به عنوان سرمربی و آزاده یاسایی به عنوان مربی تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر در مرکز جهانی تکواندو پیگیری می‌کنند.

همچنین مرحله پایانی مسابقات انتخابی درون اردویی تیم‌ ملی دانشجویان در گروه مردان با حضور ۱۵ تکواندوکار حاضر در اردو برگزار که در پایان ۱۱ تکواندوکار در این اردو باقی ماندند.

با اعلام سیدنعمت خلیفه سرمربی تیم‌ملی دانشجویان علی چهره‌قانی، هادی تیران ولی‌پور، مهدی یوسفی، میرهاشم حسینی، ‌سیدحسین احسانی، عرفان ناظمی، رامین حسین قلی‌زاده، پوریا عرفانیان، امیرحسین امیدی، ‌ سعید رجبی و فرشاد قیاسی نفرات حاضر در این اردو هستند که ادامه تمرینات خود را در آکادمی ملی المپیک پیگیری می‌کنند.

هدایت این تیم برعهده سیدنعمت خلیفه به عنوان سرمربی و رضا ایمان‌زاده و محمدتقی خضرایی به عنوان مربی می‌باشد.

بیست و نهمین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی دانشجویان از تاریخ ۲۸ مردادماه تا ۸ شهریورماه سال‌جاری به مدت ۱۱ روز در کشور چین تایپه برگزار می‌شود.

