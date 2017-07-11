جابجایی بیش از یک میلیون و ۴۴ هزار نفر مسافر در استان کرمانشاه

بهمن خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار ترددهای صورت گرفته طی ۳ ماهه ابتدایی امسال از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی در استان گفت: طی مدت سپری شده از امسال یک میلیون و ۴۴ هزار و ۵۸۸ نفر توسط ناوگان حمل و نقل برون شهری استان جابجا شدند.

وی افزود: از این تعداد مسافر ۱۷۹ هزار و ۴۳۲ نفر با سواری کرایه، ۶۰۳ هزار و ۳۴۷ نفر با مینی‌بوس و ۲۶۲ هزار و ۸۰۹ نفر با اتوبوس جابجا شدند.

افزایش ۲۵ هزار نفری مسافران جابجا شده طی امسال

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، تعداد مسافران جابجا شده در مدت مشابه سال گذشته را یک میلیون و ۱۹ هزار و ۸۵۲ نفر اعلام کرد و گفت: آمار امسال افزایش حدود ۲۵ هزار نفری را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: از تعداد مسافران جابجا شده طی سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۴۲ نفر با سواری کرایه، ۶۵۳ هزار و ۴۱۳ نفر با مینی بوس و ۲۲۹ هزار و ۹۲۷ نفر با اتوبوس جابه‌جا شده‌اند.

آمار ترانزیت ورودی و خروجی از مرز پرویزخان طی امسال

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، اشاره‌ای نیز به آمار ترانزیت صورت گرفته از مرز پرویزخان در استان داشت و گفت: مجموعا طی ۳ ماهه امسال ۱۴ هزار و ۴۱۸ مورد ترانزیت ورودی به وزن ۳۹۱ هزار و ۳۳۹ تن از این مرز داشته ایم.

وی تعداد ترانزیت خروجی از این مرز را نیز یک هزار و ۶۴۲مورد به وزن ۳۹ هزار و ۸۸۷ تن اعلام کرد.

آمار تردد مسافران از مرز خسروی طی امسال

خسروانی اشاره ای نیز به تردد مسافر از پایانه مرزی خسروی طی مدت مذکور داشت و گفت: در این مدت ۶ هزار و ۱۱۸ نفر مسافر ورودی و ۵ هزار و ۲۵۱ نفر مسافر خروجی از مرز خسروی داشتیم.

وی تعداد مسافران ورودی و خروجی به این مرز طی سال گذشته را به ترتیب ۲ هزار و ۳ نفر و یک هزار و ۷۰۹ نفر اعلام کرد.

آمار تردد مسافران از مرز پرویزخان و خسروی طی امسال

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه اشاره ای نیز به تردد مسافران از مرز پرویزخان داشت و گفت: از این مرز نیز در طی سه ماهه ابتدایی امسال ۱۲ هزار و ۹۴۳ نفر وارد و ۱۰ هزار و ۵۳۷ نفر خارج شده اند.

وی آمار ورودی ها و خروجی های سال گذشته مسافران از این مرز را به ترتیب ۱۰ هزار و ۵۱۴ نفر و ۸هزار و ۹۲۶ نفر اعلام کرد.

خسروانی از جابجایی مجموعا یک میلیون و ۶۵۳ هزار و ۵۴۰ تن بار طی مدت ذکر شده از طریق مرزهای استان و ناوگان عمومی خبر داد و گفت: عمده کالای جابجا شده سیمان با تناژ ۴۶۹ هزار و ۸۷۷ تن است. همچنین میزان بار حمل شده طی مدت مشابه سال قبل یک میلیون و ۶۵۱ هزار و ۷۸۱ تن بوده است.