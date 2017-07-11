هفدهمین شماره ماهنامه «تیاتر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین شماره از ماهنامه تخصصی «تیاتر» با سردبیری مجید امرایی در ۸۸ صفحه منتشر شد. در این شماره که با یادی از ویکتور هوگو نویسنده شهیر فرانسوی منتشر شده، این مطالب آمده است:

- ویکتور هوگو قهرمان ملی

- نامه هوگو به دخترش

- تئاتر شهر بازار میوه و تره بار

- نگاه اقتصادی باعث تداوم تئاتر

- هنر درمانی رشد شخصیت

- جشنواره های تئاتر کاربردی الگوی بی بدیل

- چرا ادبیات نمایشی در ایران ضعیف است

- تمرینات بازیگری با بهره برداری از الگوهای حیوانات

- بررسی وضعیت تئاتر خیابانی بعد از انقلاب

- نقش روابط عمومی در تحقق حقوق شهروندی

- برپایی تئاتر کاربردی در کرمانشاه

- همایش سعدی و ویکتور هوگو در پاریس

- نمایش درمانی و دسته بندی افکار

- اداره هنرهای دراماتیک

- نمایشنامه «مرگ بازی»

هفدهمین شماره از ماهنامه تخصصی «تیاتر» با قیمت ۷ هزار تومان از طریق دکه های روزنامه فروشی در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.