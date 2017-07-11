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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

سرمربی تیم ملی بزرگسالان ورزش های زورخانه ای:

طرح استعداد یابی ورزش های باستانی در خراسان جنوبی اجرا می شود

طرح استعداد یابی ورزش های باستانی در خراسان جنوبی اجرا می شود

بیرجند- سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای از اجرای طرح استعداد یابی ورزش های باستانی در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این طرح ۱۰۰ دانش آموز استعدادیابی می شوند.

 به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا غلامی در حاشیه آغاز مسابقات پهلوانی دانش آموزان دوره اول متوسطه کشور در بیرجند اظهارکرد: خراسان جنوبی ظرفیت های بی نظیری در ورزش های پهلوانی و زورخانه ای دارد.

 وی با بیان اینکه امروز عیار ورزشکاران در ترازوی علم و نو آوری سنجیده می شود، بیان داشت: برای درخشش در عرصه های ملی و جهانی باید در حوزه علمی و نو آوری به روز باشیم.

 وی با اشاره به راه اندازی اولین پایگاه استعداد یابی کشور به صورت علمی، عملی در استان خراسان جنوبی گفت: با راه اندازی این پایگاه استعدادیابی از ۱۰۰ دانش آموز استان در رشته ورزش های باستانی انجام می شود.

سرمربی تیم ملی بزرگسالان ورزش های زورخانه ای ادامه داد: سنجش این دانش آموزان طی دور روز مسابقات انجام خواهد شد که پیش بینی می شود ۱۰ درصد شرکت کنندگان به اردوهای عملی راه پیدا کنند.

 وی از برگزاری مسابقات استعدادهای برتر ایران در آینده نزدیک خبر داد و بیان داشت: پشتوانه سازی برای ورزش پهلوانی و باستانی مهم ترین رویکرد طرح های استعداد یابی است.

غلامی بیان داشت: کارت مربیگری برای ۳۰ مربی دیگر رشته ورزش های پچهلوانی و زورخانه ای در ۱۰ روز آینده صادر می شود.

کد مطلب 4027603

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