به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه بازرسان نامحسوس پلیس راهور گفت: در خصوص خودروسازها از سال‌های گذشته موضوعاتی مطرح و تأکید شده و خودروها باید استانداردسازی شوند و خودرویی را به مردم تحویل بدهند که جنبه‌های ایمنی در آنها رعایت شده باشد از این رو به تمام خودروسازها هم به صورت مکتوب و هم حضوری دیدار و گفتگو داشتیم و موارد ایمنی خودروهای داخلی اعلام شده است. امیدواریم روند همکاری پلیس و خودروساران بیش از پیش رعایت شود.

وی گفت: نیروی انتظامی وظایف خود را در حد و حدود قانون انجام می‌دهد در بحث صدور برگ سبز از سوی پلیس راهور در زمان نقل و انتقال خودرو از مجلس کتبی سؤال پرسیده شد و خوشبختانه پاسخش هم اعلام شد. ما در ناجا به دنبال این هستیم که مردم کارشان را سریع‌تر و بدون مشکل‌تر انجام بدهند. آخرین مکتوبه‌ای که برای ما آمده صراحتاً تأکید کرده است که کاری که پلیس در زمینه نقل و انتقال خودرو انجام می‌دهد درست است.

سردار اشتری در ادامه دربارهٔ ترافیک همیشگی جاده جالوس به ویژه در پایان هفته‌ها و ایام تعطیلات گفت: ظرفیت جاده چالوس محدود است و در ایام تعطیلات چند برابر ظرفیتش میزبان مسافران است بارها این کم عرض بودن جاده چالوس به مسوولان اعلام شده است. پلیس راهور به صورت موقت جاده را یک طرفه می‌کند و کارهای ضربتی را در این زمینه انجام می‌دهد اما این کارها مقطعی است عزیزان ما در وزارت راه باید به جاده چالوس و حجم وسیع مسافرانی که در آن تردد می‌کنند نظارت کنند و برای حل معضل ترافیکی آن چاره‌ای درست بیندیشند.

وی در پاسخ به سؤالی دربارهٔ اینکه آیا خودرو حریم خصوصی است یا خیر، گفت: هر جا که مأموران ما درخواست مدارک یا ورود به جایی را کردند باید یا حکم داشته باشند یا لباس مخصوص پلیس را داشته باشند و کارت شناسایی نیز ارایه بدهند که این موارد به همکارانمان تأکید شده است. پلیس طبق قانون کارش را انجام می‌دهد و به بحث‌های سیاسی کاری ندارد، تمام تلاش پلیس این است که شهروندان امنیت و آرامش بیشتر داشته باشند. اگر تخلفی جایی انجام بشود خودرو متوقف می‌شود.

سردار اشتری با اشاره به راه‌اندازی سامانه موبایلی بازرسان نامحسوس پلیس راهور گفت: خیلی از مسیرها دوربین ندارند از این رو مأموران از طریق این سامانه سریع تخلفات را اعلام می‌کنند این سامانه سرعت عمل را بالا می‌برد و دقت نظر کارشناسان را هم بالا می‌بر. همه اطلاعات آن ثبت می‌شود و قابل دسترسی برای مراجع قضایی است.

وی افزود: بازرسان راهور آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده‌اند و در صورتی که شکایتی از آنها ثبت بشود و تأیید شود از همکاری آنها با مجموعه پلیس ممانعت به عمل می‌آید.

اشتری دربارهٔ دریافت گواهینامه از سوی مشمولان غایب نیز گفت: قانون به ما دستور داده که فرد باید به سربازی برود و بعد گواهینامه دریافت کند در حال حاضر ما از مجلس استعلام کرده‌ایم و نظری اعلام شده است که این نظریه باید به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال بشود و از طریق ستاد به ما اعلام شود. سازوکارهایی وجود دارد که در صورت ابلاغ بلافاصله نسبت به اجرای قانون اقدام خواهیم کرد.

فرمانده ناجا گفت: مأمور پلیس ضابط قانونی است هر گونه هنجارشکنی و بدحجابی در داخل خودرو با برخورد قانونی از سوی مأموران مواجه می‌شود.

وی دربارهٔ مالباختگان و حادثه‌دیدگان حادثه پلاسکو نیز گفت: پلیس در حفظ جان و مال مردم نهایت تلاش خودش را به کار می‌بندد در مورد پلاسکو چون مورد خیلی خاص است تا زمانی که جایی برای کسبه در نظر گرفته شود ما از اموال این دسته از مغاره داران اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.