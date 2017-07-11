افزایش ۲۰ برابری خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق صبح سه شنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان اظهار داشت: هرچند خراسان جنوبی از نظر میزان سطح اراضی کشاورزی رتبه قابل قبولی در کشور ندارد اما از نظر سرانه ارزش افزوده در بخش کشاورزی رتبه هشتم را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: این یعنی با وجود خشکسالی و محدودیت و غیر برخوردار بودن تولید در بخش کشاورزی اقتصادی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به همت کشاورزان این استان در بسیاری از محصولات رتبه های ملی و بین اللمللی را به خود اختصاص داده است، عنوان داشت: در تولید گندم نیز برای دومین بار به خودکفایی رسیده ایم.

ولی پور مطلق ادامه داد: در حوزه زیرساختی نیز طی سه سال گذشته حدود ۱.۷ برابر کل ادوار گذشته در استان کار شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت سطح اجرای سیستم های ابیاری نوین از سه هزار و ۵۶۰ هکتار به ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار افزایش یافته است، بیان داشت: این میزان حدود ۳.۵ برابر سنوات گذشته بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین از افزایش ۲۰ برابری خرید گندم در استان خبر داد و گفت: میزان خرید تضمینی گندم در استان از یک هزار و ۳۰۰ تن به ۲۴ هزار تن در سال گذشته رسیده است.

ولی پور مطلق ادامه داد:اگر در بخش کشاورزی توفیقاتی داشته ایم به همت کشاورزان استان بوده که با اراده پولادین خود برای استان افتخار بیافرینند.