به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی «جام آیون کورنیانوف لادیسلاو سیمون» روزهای ۳۱ تیر و اول مردادماه در شهر بخارست رومانی برگزار می شود. بر این اساس کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با هدف روشن شدن وضعیت مدعیان اوزان ۶۶ و ۱۳۰ کیلوگرم اعزامی به رقابتهای جهانی، ۴ کشتی گیر منتخب رقابتهای انتخابی در این اوزان را به رومانی اعزام خواهد کرد.

بدین ترتیب محمد مراد الیاسی، علی ارسلان و محمدرضا گرایی در وزن 66 کیلوگرم و همچنین شهاب قوره جیلی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با هدایت علی اشکانی به عنوان سرمربی به این تورنمنت بین المللی اعزام خواهند شد تا توانایی خود را برای کسب دوبنده تیم ملی اثبات کنند. همچنین داود گیل نیرنگ نیز به عنوان مربی، همراه با این نفرات به رومانی اعزامی می شود.