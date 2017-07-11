به گزارش خبرنگار مهر، محسن سرخو در جریان سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: خبرهایی به دست ما رسیده است که شهرداری منطقه ۲ بنا دارد که دو زیرگذر در این منطقه احداث کند و این در حالی است که هیچیک از این پروژهها در برنامه پنجساله دوم شهرداری و بودجه سالیانه نیست.
وی تصریح کرد: بر همین اساس خبرهایی نیز به دست ما رسیده که قرار شده زیرگذری از بزرگراه چمران تا دزاشیب و همچنین زیرگذری از میدان قدس تا میدان تجریش احداث شود که دوستان عنایت داشته باشند که هیچیک از این موارد در برنامه پنجساله دوم شهرداری و بودجه سالیانه نیست.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: فکرهایی که به این گونه به ذهن دوستان ما در شهرداری خطور میکند باید در قالب برنامه باشد، چرا که طبق برنامه پنجساله دوم شورا مصوبهای را مبنی بر پیاده روسازی بین میدان قدس و تجریش به تصویب رسانده است و حتی خیابان جایگزین برای این بخش نیز پیش بینی شده است.
سرخو ادامه داد: شهردار فعلی منطقه یک که سابقه کار در منطقه سه را نیز داشته است، از این گونه طرحها و برنامهها را نیز در منطقه سه داشته و در منطقه سه نیز طراحی تونل را کرده بود.
وی همچنین به تابلوهای اطلاعات زمان در اتوبوسها اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از این تابلوها خاموش بوده که از آن جمله میتوان به تابلو صادقیه اشاره کرد و این امر موجب سردرگمی شهروندان شده است.
وی در پایان در خصوص سامانه مصوبات شورا افزود: این اقدام قابل تقدیری است، اما درخواست میشود که گروه یا افرادی مسئول ویرایش برخی از مصوبات در این سامانه شوند.
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