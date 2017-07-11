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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

کشف ۱۰۰ تن لیمو عمانی قاچاق در همدان

کشف ۱۰۰ تن لیمو عمانی قاچاق در همدان

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دو عملیات در استان همدان بیش از ۱۰۰ تن لیمو عمانی قاچاق کشف کردند.

سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف لیمو عمانی قاچاق در همدان خبر داد و گفت: پلیس استان همدان طی دو عملیات محموله های بزرگ قاچاق مواد خوراکی را کشف و ضبط کرد.

وی گفت: طی عملیات اول پلیس استان همدان کامیون حامل کالای قاچاقی را متوقف کرد که در بازرسی از این کامیون مقدار ۶ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم لیمو عمانی به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و کالا به همراه کامیون توقیفی به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد: طی عملیات دوم که در محل دپوی کالای قاچاق در یکی از شهرک های صنعتی شهر همدان  انجام شد، حجم بالایی از لیمو خشک عمانی به مقدار تقریبی بیش از ۱۰۰ تن به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال کشف شد و توقیف و درب انبار پلمب و  ۲ نفر متهم دستگیر شدند.

مهدیان نسب عنوان کرد: این پرونده ها به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال رسیدگی است.

کد مطلب 4027653

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