ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان بوشهر

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی امروز است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود از امشب به‌تدریج سرعت وزش باد با مولفه شمال غربی از سمت شمال خلیج فارس افزایش یافته و از امشب و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سواحل شمالی و مرکزی استان به تناوب مواج و متلاطم می‌شود.

شفیع‌خدایی خاطرنشان کرد: همچنین به دلیل وزش باد در نواحی مستعد ایجاد گرد و خاک طی این مدت وقوع پدیده گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: در قسمت های جنوبی استان بوشهر با توجه به وزش ملایم جریانات جنوبی غبار محلی و مه صبحگاهی پدیده غالب است.

وی بیان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود و از امشب ارتفاع موج در سواحل شمالی و مرکزی استان به ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر می‌رسد.

شفیع‌خدایی افزود: فردا زمان جزر اول دریا ساعت سه و ۲۰ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت ۹ و ۴۹ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۷ و ۲۵ دقیقه و مد دوم در ساعت ۲۳ و ۴۴ دقیقه خواهد بود.